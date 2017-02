Le temps devrait être clément ce samedi, si l'on en croit les prévisions de Météo France pour ce samedi 25 février 2017, sauf la façade Est, qui devrait être arrosée. Le littoral reste sous le soleil. Les températures seront comprises entre 19 et 33 degrés. Ci-après, l'intégralité du bulletin

Après une nuit pluvieuse sur la majeure partie du département, La Réunion se réveille sous un ciel plutôt clément. Le Nord et l'Ouest bénéficient d'un généreux soleil, mais la façade Est est toujours perturbée par les entrées maritimes qui tardent à s'évacuer. Elles s'accompagnent de pluies parfois soutenues entre Sainte-Rose et Champ Borne.

Au fil des heures le temps s'améliore à l'Est tandis que les nuages de développement diurne se mettent en place le long des pentes réunionnaises. Le littoral profite d'un agréable soleil.

L'après-midi, le soleil brille toujours sur les plages, mais la couverture nuageuse de l'intérieur des terres est porteuse de précipitations, localement soutenues. Il pleut notamment entre les hauts de Saint-Paul et Saint-Leu, vers la Roche Ecrite, et dans une moindre mesure dans la région du volcan. En fin d'après-midi, les précipitations débordent entre la Grande Chaloupe et la Possession.

Le vent est de secteur Est faible à modéré. Des rafales de l'ordre de 35 à 45 km/h sont attendues vers la Pointe de la Table.

Les températures maximales prévues s'échelonnent entre 29 et 33°C, et entre 19 et 27°C dans les terres.

La mer est belle à peu agitée. Une petite houle d'alizé déferle de la Pointe de la Table à Champ Borne.