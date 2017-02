Destination Sud Réunion, l'Office de tourisme de la CIVIS et la ville de Saint-Pierre organisent le lancement officiel des animations de la Place Napoléon Hoarau à Saint-Pierre, ce samedi 25 Février 2017 de 11H00 à 22H00.

La journée de lancement des animations de la place sera suivie d’une programmation continue tout au long de l’année. C’est une journée de partage, d’échange et de rencontre autour d’un thème socioculturelle entre les commerçants, les artistes, les associations, la population et les touristes à Saint-Pierre.



Cet événement a plusieurs objectifs :



- faire de cette place un lieu de rencontre et d’échanges touristiques entre la population réunionnaise et les visiteurs.



- présenter au public la richesse artistique et socioculturelle de la ville de Saint-Pierre et de la Réunion mais aussi de valoriser les traditions artisanales réunionnaises.



- faire de ce lieu d’expression artistique et culturel un moyen de mettre en avant le savoir-faire du milieu associatif et des professionnels saint-pierrois.

Animations artisanales, commerciales et artistiques sont prévues tout au long de ce samedi. Plus d'infos sur sud.reunion.fr/