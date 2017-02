Voici les titres développés ce dimanche :



VIDEO - AUDIO : Les randonnées avec des guides spécialisés, c'est pour bientôt - S'approcher du volcan en éruption: ils l'ont fait !

L'éruption du Piton de la Fournaise, débutée le 31 janvier 2017 à 19h40 heure locale, se poursuit, avec un regain d'intensité au cours des dernières vingt-quatre heures. L'accès à l'enclos reste interdit au public, mais les professionnels autorisés par la préfecture peuvent actuellement s'aventurer dans ce paysage lunaire. Bientôt, ils ne seront plus les seuls. Des guides spécialisés sont actuellement formés, pour pouvoir prochainement accompagner des groupes au plus près du volcan en éruption.



Rugby - Les Français battus en Irlande (9-19) - Six nations: le XV de France encore trop vert

Encore raté. Malgré vingt bonnes premières minutes, le XV de France a de nouveau échoué dans sa quête d'un succès contre une nation majeure, battu par l'Irlande (9-19) samedi à Dublin lors de la 3e journée du Tournoi de six nations.

Etats-Unis - Il a interdit de Maison Blanche plusieurs médias - Donald Trump part à l'affrontement avec la presse

En campagne comme au pouvoir, Donald Trump a fait des violentes attaques contre les médias sa marque de fabrique. Il vient de passer à un autre stade en imposant des restrictions à certains d'entre eux. New York Times, Los Angeles Times, CNN, Politico: plusieurs institutions du journalisme ont été interdites vendredi au briefing quotidien du porte-parole de la Maison Blanche tandis que d'autres, plus proches du pouvoir, tels que Breitbart ou One America News, ont reçu le feu vert pour y assister.

Le match est prévu ce dimanche soir - Ligue 1 : le choc OM-PSG sans les supporters parisiens

Pour le premier Classico au Vélodrome, depuis l'arrivée de Franck McCourt, les supporters parisiens seront, ce dimanche, interdits de stade, mettant en exergue une nouvelle fois cette rivalité au passé tumultueux. (Photo AFP)

Insolite - "Comme un astronaute": Abraham Poincheval en plein trip dans son rocher

Il n'a plus guère la notion du temps mais savoure son "trip" dans la pierre : tout va bien pour Abraham Poincheval enfermé depuis mercredi dans un rocher creusé juste à sa silhouette.

Ça s'est passé un 26 février - 1790 - La France hexagonale divisée 83 départements

Le 26 février 1790, alors que les départements d'Outre-mer sont toujours des colonies réduites en esclavage, la France hexagonale est divisée en 83 départements. Leur répartition n'ont quasiment pas changé aujourd'hui, à l'exception de la région parisienne et des départements frontaliers de l'Allemagne. La corse sera divisée en deux trois ans plus tard.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Une matinée ensoleillée, quelques nuages s'imposent à la mi-journée

Selon les prévisions de Météo France pour ce dimanche 26 février 2017, une large partie de l'île sera sous le soleil dès les premières lueurs du jour. Quelques nuages vont tout de même s'imposer en cours de journée. Ci-après, le bulletin complet.