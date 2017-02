Au cours de ce week-end, la gendarmerie a fait état de 257 infractions sur les routes réunionnaises.

Sur les 257 infractions relevées par les forces de l'ordre figurent :

- "45 alcoolémies dont 27 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang) entraînant une rétention immédiate du permis de conduire pour les conducteurs, avec des taux allant jusqu'à 3,22 g/l d'alcool dans le sang relevé sur un conducteur impliqué dans un accident matériel ;

- 129 dépassements de la vitesses,

- 02 refus d'obtempérer, enquête en cours;

- 06 défauts de permis de conduire;

- 10 usages de téléphone au volant;

- 16 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 4 non ports du casque;

- 11 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...);

- 34 infractions diverses (équipements, règles administratives, etc)" précise la gendarmerie de La Réunion.

"A noter que 8 alcoolémies au total ont été relevées au cours des constatations réalisées sur les lieux des 15 accidents matériels du week-end".

"Trois accidents corporels survenus à Saint-Leu, au Tampon et à la Possession impliquant 2 motocyclistes et un véhicule léger, semblent avoir été provoqués par la vitesse excessive de leurs pilotes et conducteur" termine la gendarmerie.