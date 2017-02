A l'occasion de la journée de la femme, célébrée le 8 mars, la ville de la Possession organise une journée festive, en partenariat avec les associations de la commune. Ci-après, le programme

A l'occasion de la journée de la femme, célébrée le 8 mars, la ville de la Possession organise une journée festive, en partenariat avec les associations de la commune. Ci-après, le programme

Au programme :



14h30 : Ouverture et exposition à la Maison Coeur de Ville avec les associations et partenaires tels que PASS'PORT, CEVIF, REFUGE, ANKRAGE, les IRIS, le GUT, le Centre de Planification de la PMI du Conseil Départemental, et le CCAS de la Possession



16h30 -17h : Table ronde à l’école Arthur ALMERY



17h - 18h30 : Défilé des séniors et des jeunes de la ville, de groupes de femmes représentant les différentes cultures de l'île et des actions collectives du CCAS, de percussionnistes et de l'association An Grèn Kouler



Départ de la Place Festival et arrivée à la Maison Coeur de Ville, avec un discours de Vanessa Miranville et des élus avant le départ



18h30 - 19h30 : Arrivée du défilé à la Maison Coeur de ville, puis ateliers culturels, animations musicales et Kabar Féminin



19h30 - 21h30 : Pot de convivialité par l'association Kaddy Solidaire



21h30 : Clôture de la journée