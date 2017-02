Selon les prévisions de Météo France pour ce dimanche 26 février 2017, une large partie de l'île sera sous le soleil dès les premières lueurs du jour. Quelques nuages vont tout de même s'imposer en cours de journée. Ci-après, le bulletin complet.

Après les petites entrées maritimes de la nuit sur la côte Est, le temps est bien ensoleillé sur l'île en matinée.



L'après-midi, le soleil est plus discret en montagne à cause d'une couverture nuageuse plus dense. Des averses s'y produisent sans présenter un caractère modéré. Malgré tout, les cirques et les plus hauts sommets, conservent quelques coins de ciel bleu.

Côté températures, le mercure sera compris entre 17 et 31 degrés.



Sur le rivage, les éclaircies persistent l'après-midi et la brise marine apaise difficilement la chaleur.



La mer est souvent belle.