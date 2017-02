Vanessa Miranville vient de permettre l'exploitation de la carrière de La Possession et cette information fait réagir une partie de la population et en particulier les riverains, ce qui est bien normal.

Si le résultat des dernières régionales avait été favorable à l'équipe menée par Huguette Bello, nous aurions également dû trouver des solutions pour la construction de la NRL puisque nous avions dit que nous continuerions ce projet. Il est probable que nous aurions sollicité la commune de La Possession pour pouvoir exploiter les carrières.

Madame Miranville est critiquée pour sa décision et je tiens à lui signifier que je soutiens sa position de permettre l'exploitation de carrières sur le territoire de La Possession. Il s'agit là d'un projet à l'échelle de l'île de La Réunion, pour l'intérêt général et en cela, il faut parfois avoir le courage politique de prendre des décisions et Vanessa Miranville démontre par sa décision qu'elle possède ce courage politique.

Je suis écologiste et je suis sûr que Vanessa Miranville l'est également et dans le cas des carrières soyez sûrs que le chantier sera scruté de près afin d'avoir le moins d'impact possible sur la faune et la flore. Devons-nous bloquer des projets d'intérêts collectifs alors, que nous savons que ce projet de NRL sera réalisé ? Je rappelle qu'en droit public tout projet collectif démarré ne peut plus être déconstruit même s'il est stoppé. Qui imagine aujourd'hui les ouvrages déjà réalisés de la NRL abandonnés à tout jamais à rester en l'état ?

Le site, une fois exploité devra devenir un haut lieu de la biodiversité et la région doit mettre les moyens pour le faire. De plus, la région et la commune ont tout intérêt à renouer rapidement le dialogue pour financer les projets communaux dans le cadre du plan de relance des communes. Aufinal, les Possessionnais y gagneront et La Réunion également. Ceci ne peut et ne doit pas être au détriment de l'environnement fragile de notre île.

En tant que conseiller régional écologiste, je suggère à la mairie et la région d'organiser une table ronde rapide afin d'éclairer au maximum la population sur le projet, ses impacts et surtout dire en toute transparence les avantages que les Possessionnais pourront en tirer pour le développement de leur commune.

Je tiens à préciser que ma position n'engage aucunement mon parti EELVR.

Jean Alain Cadet, conseiller régional