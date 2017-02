Les chercheurs Ira Remsen et Constantin Fahlberg, de l'Université américaine Johns-Hopkins, mettent au point la saccharine, le plus ancien des édulcorants artificiels. Son pouvoir sucrant est 300 à 400 fois plus élevé que le sucre. Sa référence est E954.

Les chercheurs Ira Remsen et Constantin Fahlberg, de l'Université américaine Johns-Hopkins, mettent au point la saccharine, le plus ancien des édulcorants artificiels. Son pouvoir sucrant est 300 à 400 fois plus élevé que le sucre. Sa référence est E954.

Largement utilisée lors de la Seconde Guerre Mondiale, lorsque le sucre est rationnée, son goût métallique reste toutefois déplaisant lorsqu'elle est utilisée à forte concentration.

Mélangée à l'asparthame, notamment dans les boissons, la saccharine n'apporte aucune calorie et est une alternative au sucre pour les personnes au régime.