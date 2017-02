C'est une victoire historique du PSG qui s'est jouée au Vélodrome de Marseille ce dimanche 26 février 2017. Le classico contre l'OM s'est soldé par un 5-1 en faveur des Parisiens. C'est la première fois que ces derniers gagnent avec autant de points d'écart face à l'Olympique. Au terme d'un match quasiment à sens unique.

C'est une victoire historique du PSG qui s'est jouée au Vélodrome de Marseille ce dimanche 26 février 2017. Le classico contre l'OM s'est soldé par un 5-1 en faveur des Parisiens. C'est la première fois que ces derniers gagnent avec autant de points d'écart face à l'Olympique. Au terme d'un match quasiment à sens unique.

L'ambiance enflammée au Vélodrome de Marseille, occupé par plus de 65 000 personnes, n'a pas suffi ce dimanche. Au terme d'une véritable démonstration, les Parisiens ont écrasé les Marseillais (5-1) et reviennent à trois points du leader Monaco. Les buteurs parisiens : Marquinhos, Cavani, Lucas, Draxler et Matuidi. Du côté de l'OM, c'est Fanni qui a marqué à la 70ème minute.

Les joueurs de l'Olympiques ont été refroidis dès la septième minute après un premier but de Marquinhos, sur une combinaison déclenchée par Verratti et reprise par Thiago Silva. C'est le début de l'humiliation, confirmée ensuite par Cavani dix minutes plus tard. Au retour de la mi-temps, Lucas et Draxler ont encore salé l'addition.

C'est le défenseur Fanni qui sauve l'honneur pour l'Olympique. Avant que l'OM ne se fasse remettre à sa place en à peine deux minutes par Matuidi.

Le superbe but de Matuidi Charo pour le 5-1 ! 71' #OMPSG pic.twitter.com/79XCeqPbeD — FOOT NEWS (@FootNews_Off) 26 février 2017

Le classico s'est donc joué avec une domination totale des Parisiens face à l'Olympique. Ce qui place le PSG en bonne position : les joueurs d'Unai Emery sont maintenant à trois points du leader Monaco.