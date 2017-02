Voici les titres développés ce lundi :



- La mesure phare du programme de Benoît Hamon - Zoom sur le revenu universel

- Piton de la Fournaise : regain d'intensité même si "tout est possible"

- Ligue 1 - Le classico s'est soldé par un cinglant 5-1 : veni vidi vici pour Paris face à l'OM

- Surf - Johanne Defay au sommet de la vague à Newcastle

- Face au smartphone, le "mobile idiot" fait de la résistance

- Ça s'est passé un 27 février - 1879 - Mise au point de la saccharine

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - La pluie de l'après-midi chasse le soleil du matin

Voici les titres développés ce lundi :



- La mesure phare du programme de Benoît Hamon - Zoom sur le revenu universel

- Piton de la Fournaise : regain d'intensité même si "tout est possible"

- Ligue 1 - Le classico s'est soldé par un cinglant 5-1 : veni vidi vici pour Paris face à l'OM

- Surf - Johanne Defay au sommet de la vague à Newcastle

- Face au smartphone, le "mobile idiot" fait de la résistance

- Ça s'est passé un 27 février - 1879 - Mise au point de la saccharine

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - La pluie de l'après-midi chasse le soleil du matin

La mesure phare du programme de Benoît Hamon - Zoom sur le revenu universel

Benoît Hamon a remporté la primaire de la gauche avec un score de 36%, face à l'ex-Premier ministre français Manuel Valls. Au sein de son programme présidentiel, une mesure phare demeure. Également appelé revenu de base, le revenu universel divise les partisans et détracteurs du concept, à La Réunion également.

L'éruption atteint son 27e jour - Piton de la Fournaise : regain d'intensité même si "tout est possible"

Ce week-end, le Piton de la Fournaise, en éruption depuis le 31 janvier dernier a présenté une augmentation de son activité. Le trémor, qui témoigne de ce qu'il se passe en surface a été enregistré à la hausse par l'Observatoire volcanologique. Ce dimanche soir, le volcan persistait sur sa lancée. De nombreux passionnés continuent de gravir les sentiers jusqu'au Piton de Bert, pour tenter de voir quelques lueurs volcaniques.

Ligue 1 - Le classico s'est soldé par un cinglant 5-1 : veni vidi vici pour Paris face à l'OM

C'est une victoire historique du PSG qui s'est jouée au Vélodrome de Marseille ce dimanche 26 février 2017. Le classico contre l'OM s'est soldé par un 5-1 en faveur des Parisiens. C'est la première fois que ces derniers gagnent avec autant de points d'écart face à l'Olympique. Au terme d'un match quasiment à sens unique.

Surf - Johanne Defay au sommet de la vague à Newcastle

"La saison 2017 - qui débute le 14 mars sur la Gold Coast - ne pouvait pas mieux commencer pour Johanne Defay, qui vient de remporter le premier gros QS de l'année, l'Anditi Women's Pro à Newcastle en Australie" écrit lequipe.fr. Sur le spot de Merewether, la Réunionnaise s'est imposée en finale face à la Néo-Zélandaise Paige Hareb avec un score de 16,73.

Face au smartphone, le "mobile idiot" fait de la résistance

On le croyait enterré par des smartphones toujours plus intelligents, mais il fait de la résistance: le "dumbphone" ou "mobile idiot", qui sert juste à téléphoner, a encore des adeptes, dans les pays émergents et dans l'Occident surconnecté.

Ça s'est passé un 27 février - 1879 - Mise au point de la saccharine

Les chercheurs Ira Remsen et Constantin Fahlberg, de l'Université américaine Johns-Hopkins, mettent au point la saccharine, le plus ancien des édulcorants artificiels. Son pouvoir sucrant est 300 à 400 fois plus élevé que le sucre. Sa référence est E954.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - La pluie de l'après-midi chasse le soleil du matin

Un temps mitigé nous attend sur une large partie de l'île, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce lundi 27 février 2017. Si le gros soleil est présent dès les premières heures du jour, les nuages, puis la pluie prennent le relais à partir de la mi-journée. Côté mercure, les températures restent bien chaudes, allant de 18 à 32 degrés.