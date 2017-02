Benoît Hamon a remporté la primaire de la gauche avec un score de 36%, face à l'ex-Premier ministre français Manuel Valls. Au sein de son programme présidentiel, une mesure phare demeure. Également appelé revenu de base, le revenu universel divise les partisans et détracteurs du concept, à La Réunion également.

Benoît Hamon a remporté la primaire de la gauche avec un score de 36%, face à l'ex-Premier ministre français Manuel Valls. Au sein de son programme présidentiel, une mesure phare demeure. Également appelé revenu de base, le revenu universel divise les partisans et détracteurs du concept, à La Réunion également.

Qu'est-ce que le revenu universel de Benoît Hamon ?

Tel que proposé par le candidat PS à la présidence, tout commencerait dès la première année du quinquennant, avec une revalorisation de 10% du Revenu de solidarité actif. Il atteindrait 600 euros pour tous les ayant-droit. Cette aide, sous forme de revenu universel, s'étendrait, à terme, au reste de la population. Selon les premières estimations, le plan coûterait 400 millards d'euros, seulement s'il est attribué aux personnes majeures. Il faudrait compter 200 milliards de plus pour étendre le revenu universel aux enfants.

Une somme qui représente plus de 20% du produit intérieur brut de la France, ce qui, pour Benoît Hamon, n'est pas forcément un frein à sa mise en application. Dans une interview du journal Le Monde, le candidat estimait que "ceux qui prétendent que c’est irréalisable disaient la même chose quand on a voulu mettre en place le RMI ou la Sécurité sociale (...) un système qui va très vite peser 100 % du PIB de l’époque. La seule question, c’est quel revenu universel sera mis en place dans les années à venir en France".

Comment la financer ?

"Elle remplacerait les prestations familiales, le RSA, la prime d'activité, les allocations logement, soit 87 milliards de prestations existantes, mais les prestations d’assurances social, les (retraites, chômage), l’assurance-maladie, les prestations d’aide à la garde des enfants, devraient être maintenues" écrit de son côté l'Observatoire français de la conjoncture économique (OFCE).

La première partie du plan étendu aux jeunes de 18 à 25 ans, (45 milliards) devraient provenir des taxes appliquées aux grosses fortunes. Patrimoines immobilier et foncier seraient également taxés. Pour l'étendue de la mesure à la totalité de la population, le financement n'est toujours pas détaillé.

Le but

Pour Benoît Hamon, le revenu universel est un moyen de combattre la fin du plein emploi, Selon l'idéologie du candidat, l'arrivée de la robotisation, favorisera la rareté du travail. "Il faut maîtriser cette transition et tirer le meilleur parti de cette formidable opportunité que nous offre la révolution numérique de moins travailler et de vivre mieux" explique-t-il toujours dans Le Monde. Si, le concept que l'on pourrait prêter à Thomas More et son oeuvre, Utopia, parue en 1915, coûte cher, elle viserait pourtant à regagner la qualité au travail, en réduisant le nombre d'heure consacrées.

Le mieux-vivre serait favorisé par rapport à la productivité, sans pour autant amputer la croissance. Si l'on suit son résonnement, les jeunes par exemple, auraient de quoi consomer et s'établir sereinement sur le marché du travail, grâce à l'aide financière universelle.

Ce qu'en pensent les syndicats à La Réunion

Défenseurs des salariés, les syndicats ne voient pas tous d'un très bon oeil la mesure phare du gagnant de la primaire de la gauche.

Les salariés eux-même, interrogés en France métropolitaine dans le cadre d'un sondage BVA pour

Didier Fauchard.

Opposé à ce qu'il qualifirait plus "d'assistanat" que de "solidarité", le président du Médef Réunion préfère croire "en l'insertion professionnelle, pour permettre aux individus de maitrîser leur destin et d'avoir une dignité dans l'emploi." Et puis "le RMI ou le RSA, on ne peut pas dire que ce soit un succès dans l'insertion" conclue le président.

Force ouvrière

Eric Marguerite a lui aussi un avis sur la question. Contraîrement à son homologue du Medef, le secrétaire général de FO Réunion estime que les salariés les moins privilégiés pourraient en effet augmenter leur pouvoir d'achat. Les plus concernés selon lui seraient les jeunes. "Lorsqu'ils voient qu'avec de l'argent, on peut consommer, sortir, cela leur donnera envie de travailler". En cette mesure, le syndicaliste exploite une autre pensée de la société vis-à-vis de l'emploi.

CGTR

Si la mesure de Benoît Hamon voit le jour, cette dernière intègrerait tous les secteurs d'activité via ses bénéficiaires, y compris celui du BTP. Bien que porteur des couleurs de la CGTR, Jacky Balmine n'y croit pas. "Finalement, si vous dites à un jeune, demain tu as un revenu par mois, il n'ira pas travailler". Le secrétaire général scande "le besoin de travail" des Réunionnais, "plus que des aides".

Selon la fédération socialiste, Benoît Hamon devrait venir à La Réunion dans le cadre de sa campagne électorale. Pour l'heure, le revenu universel demeure au stade d'expérimentation, en Allemagne, en Finlande, ou bientôt en France sur des territoires volontaires.

jm/www.ipreunion.com