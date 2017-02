Le Fonds d'Action Sociale du travail temporaire (Fastt) a signé une convention de partenariat avec le réseau de crèches Babilou qui propose 20 crèches à disposition des intérimaires de La Réunion. Cette nouvelle collaboration doit permettre à tous les salariés intérimaires de l'Ile de trouver une place dans l'une des crèches de ce réseau. Le partenariat couvre 5 communes de La Réunion avec 11 crèches autour de Saint-Paul, 4 à La Possession, 3 à Saint-Denis, 1 crèche à Saint-Leu et 1 pour Le Port. Les intérimaires bénéficieront de 400 heures de crèche/an à compter du 1er avril 2017Nous publions ci-après le communiqué du Fastt (Photo d'illustration)

Le Fonds d'Action Sociale du travail temporaire (Fastt) a signé une convention de partenariat avec le réseau de crèches Babilou qui propose 20 crèches à disposition des intérimaires de La Réunion. Cette nouvelle collaboration doit permettre à tous les salariés intérimaires de l'Ile de trouver une place dans l'une des crèches de ce réseau. Le partenariat couvre 5 communes de La Réunion avec 11 crèches autour de Saint-Paul, 4 à La Possession, 3 à Saint-Denis, 1 crèche à Saint-Leu et 1 pour Le Port. Les intérimaires bénéficieront de 400 heures de crèche/an à compter du 1er avril 2017Nous publions ci-après le communiqué du Fastt (Photo d'illustration)

"Les intérimaires de l'ensemble des agences d'emploi auront ainsi accès à 400 heures de garde en crèche par an (contre 190 heures actuellement) et 800 heures si les deux conjoints sont intérimaires. Le tarif horaire de 19 centimes à 2,91 euros de l'heure (repas compris) est défini par la prestation de service unique (PSU) de la Caisse d'allocations familiales en fonction des ressources et de la composition de la famille.

La garde d'enfant, lorsqu'on est intérimaire, peut parfois se transformer en véritable casse-tête. D'autant plus lorsqu'une opportunité de mission se présente la veille pour le lendemain…Avec ce partenariat le Fastt propose aux parents intérimaires de leur confier leurs enfants (de 7h30 à 19h en fonction des crèches) pendant les premières semaines de leurs missions, leur laissant ainsi le temps de s'organiser pour trouver ensuite une solution plus pérenne ou simplement en cas de problème temporaire du mode de garde habituel pendant le temps de mission.



Un accès pratique, simple et rapide est mis en place par le Fastt pour réserver sa place en crèche. Il suffit d'appeler le numéro vert du Fastt : 0800 28 08 28 (appel gratuit)

Et si l'enfant a plus de 4 ans ou que la crèche n'est pas accessible ? Une offre de service complémentaire est proposée par le Fastt avec une garde à domicile pour 1 euro de l'heure, (jusqu'à 80 heures par an à compter du 1er avril) quel que soit l'âge de l'enfant et son lieu de domicile.

Le Fastt propose également aux intérimaires (partout en France) des solutions à la mobilité (location de voiture…) au logement, d'accès au crédit et même les vacances...Ce sont autant de services qui facilitent la vie au quotidien et permettent aux intérimaires d'accéder à des avantages très pratiques".