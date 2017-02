Un temps mitigé nous attend sur une large partie de l'île, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce lundi 27 février 2017. Si le gros soleil est présent dès les premières heures du jour, les nuages, puis la pluie prennent le relais à partir de la mi-journée. Côté mercure, les températures restent bien chaudes, allant de 18 à 32 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

Un temps mitigé nous attend sur une large partie de l'île, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce lundi 27 février 2017. Si le gros soleil est présent dès les premières heures du jour, les nuages, puis la pluie prennent le relais à partir de la mi-journée. Côté mercure, les températures restent bien chaudes, allant de 18 à 32 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

Après un beau début de journée marqué par une présence solaire incontestable, quelques nuages ont la bonne idée de se développer avant la fin de la matinée. Ils s'accrochent désespérément aux parois de notre relief et gonflent au fil des heures.



A la mi-journée, sans grande surprise, ils lâchent d'abord timidement quelques averses. Puis, prenant de l'assurance, ils deviennent plus généreux en précipitations et arrosent parfois copieusement les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest en débordant même délicatement jusqu'au littoral en cours d'après-midi.



Partout ailleurs, même si la couverture nuageuse se densifie, des éclaircies tentent de se frayer un passage et arrivent à percer notamment sur le littoral et sur les plus hauts sommets.



Le vent d'Est-Nord-Est est faible à modéré avec des rafales possibles du côté de la Pointe des Galets et des Hauts de Sainte-Rose. Les brises dominent de la Pointe des Aigrettes à Saint Joseph.



Les températures maximales atteignent 29 à 32°C sur le littoral, 18°C au Maïdo, 25 à 27°C dans les cirques et 19 à 20°C au Pas de Bellecombe.



La mer reste belle à peu agitée.