Ce lundi 27 février 2017, l'opérateur téléphonique SFR a été dans l'obligation de couper son réseau pendant plus de 15 minutes dans les secteurs de l'Ouest et du Sud. Cette coupure était censée durer jusqu'à 13 heures "au plus tard" a indiqué le directeur marketing Yves Gauvin. Elle a finalement pris moins de temps que prévu. L'intervention a été réalisée pour permettre un rétablissement de la 4G, défectueuse sur certains mobiles.

Cette intervention a été effectuée dans le but de rétablir la 4G, qui connaît des dysfonctionnements dans les secteurs de l'ouest et du sud de l'île. Interrogé par Imaz Press, le directeur marketing de l'opérateur SFR indique : "Depuis que nous avons lancé la 4G, il y avait des instabilités sur certains mobiles". Le problème a déjà été identifié avec les constructeurs du coeur de réseau.

Après une première opération infructueuse ce week-end, le réseau a procédé à "la relance complète d'un équipement". Conséquence : 138 000 clients situés dans l'ouest et le sud de l'île ont été dans l'incapacité d'effectuer des communications pendant plus de 15 minutes ce lundi. La coupure a duré moins longtemps que prévu et un dédommagement n'a pas été annoncé.

En décembre dernier, le réseau mobile avait déjà rencontré de grandes difficultés dans l'ouest et le sud, suite à "un problème technique". Les utilisateurs étaient dans l'incapacité de passer des appels et envoyer des messages.