Les prix des carburants et du gaz sont sans changement au 1er mars 2017, annonce la préfecture. Le prix du litre de supercarburant reste à 1,41 euro et celui du gazole à 1,04 euro. Le GNR reste à 0,66 centimes le litre, le pétrole lampant est à 0,66 centimes, le supercarburant destiné aux professionnels de la mer à 0,71 centimes et le gazole destiné aux professionnels de la mer est toujours fixé à 0,67 centimes. Le prix de la bouteille de gaz reste fixé à 19,63 euros

