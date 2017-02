L'agenda sportif du week-end dernier a été endeuillé par un décès sur le Trail des Anglais ce dimanche : un coureur de 33 ans n'a pas survécu à un malaise. Entachée par ce drame, la course s'est néanmoins poursuivie et c'est Jannick Séry et Juanito Lebon qui en sont ressortis vainqueurs. Nous publions ci-dessous les principaux résultats (La surfeuse Johanne Defay - Photo d'illustration)

Volleyball: 3ème journée du championnat 3x3

Le stade de foot de la Pointe du Tampon accueillait ce dimanche la 3ème manche du championnat 3x3. Battu par le TGV (Guermeur-Lalabé-Payet) lors d ela seconde manche, les Saint Leusiens (Imache-Imache-Souprayenmestry) ont pris leur revanche hier en remportant cette manche sur le score de 25 à 21. Côté féminin, le TGV (Taristas-Payet-Watha-Dubief ) s'impose une fois de plus, face aux dionysiennes (Vinchon-Auperin-Respaut).

Handball: 16ème journée masculine

Le championnat de D1 masculine disputait sa 16ème journée de championnat ce week end. Pas de changement sur le podium du championnat puisque les trois premiers (Cressonnière 48 points, Tampon 44 points, Chateau Morange 43 points) se sont imposés. En revanche, la 4ème place est toujours très disputée entre St Pierre et St Gilles à égalité avec 37 points.

AS Château-Morange - JS Panonnaise 42-18

Saint-Pierre HBC - JS Saline 37-24

HBC Bois-de-Nèfles - JS Bénédictine 35-32

ASHB Tamponnais - Le Port HBC 38-14

Case Cressonnière - ASC Saint-Gilles-les-hauts 24-21

Handball: 14ème journée féminine

La D1 féminine disputait samedi soir sa 14ème journée de championnat: Pas de changement non plus au classement puisque les cinq premiers ont battu les cinq suivants. St Denis occupe toujours la tête avec 42 points, devant le Tampon 39 points et la JSB 39 points.

HBC Possession – Tamponnaise 22-33

HBC Saint-Joseph - Case Cressonnière 17-23

JS Saline - FC Port 21-28

JSB - ASMJC Saint-Louis 24-17

HBF Saint-Denis - HBC Bois-de-Nèfles 33-14

Basketball: 18ème journée pré-nationale

La 18ème journée de pré-nationale masculine a eu lieu vendredi et samedi soir.

Pour cette ultime journée avant les play offs, St Pierre, 3ème du classement, a dominé le leader St Paulois quand au même moment, la Tamponnaise, seconde, était au repos forcé. Pas de changement donc pour le trio de tête, talonné par le BCD 4ème.

BC Saint-Paul 1 - Saint-Pierre BB 71-77

MC Etang-Salé - BC Saint-Paul 2 61-80

BCD - Sainte-Marie BB 125-58

CO Montagne - Aiglons d’Orient 71-66

Basketball: 5ème journée de la Poule des As féminine

La 5ème journée de la poule des As féminine a eu lieu ce samedi. La Tamponnaise a dominé Saint Leu 71 à 39 et conserve sa 1ère place devant le Port qui a battu le BC Dionysien 62 à 60.



Rugby: C'est la reprise

La saison de rugby reprenait ce samedi avec un match en retard en catégorie Honneur: l'Etang Salé a été battu à domicile par St Paul 25 à 24. Avec 4 essais les St Paulois s'offrent le bonus offensif et prennent la tête du championnat avec 12 points... à l'Etang Salé désormais second.

Cyclisme: L'Etape Tamponnaise

Une fois encore, le cycliste du VCO Paul Rivière a remporté l'étape tamponnaise longue de 135 km, hier à Bourg Murat. Parti du même endroit pour un petit tour de l'île par le Sud, Paul Rivière a fourni son effort dans l'ascension du col de Bellevue pour reprendre les échappés et lâcher un à un ses adversaires. Il franchit la ligne en 4h29, devant le jeune Stéphane Cuvelier (VCSD) 4h31 et Emmanuel Chamand (VCSD) 4h33. Côté féminin, Laura Morellec (TM) l'emporte en 5h37 devant Odile Lecoq (ORT) 5h45 et Laura Guerdi 6h00.



Judo: Championnat régional junior

Le championnat régional junior a eu lieu ce dimanche à Plateau Caillou. Voici les vainqueurs par catégorie: Alexia Castro (Dojo Portois -48), Alexe Poudroux (Dojo Huang -52), Naomi Lorene Raharison (Judo Saint-Denis -57), Terry Hoareau (Judo Saint-Denis -63), Manel Yahi (JCO974 -70), Anaïs Ethève (ADGQ -78), Samuel Latchoumane (Judo Saint-Denis -55), Ryan Baillif (Dojo

Portois -60), Raphaël Françoise (ADGQ -66), Léonard Levêque (Judo Saint-Denis -73), Giovanni Padevoutan (A Uchi Komi -81), Loïc Panchbaya (Union Judo -90), Jonathan Tapaches (Judo Saint-Denis +100).

Course à pied: Foulées semi nocturnes de Trois Bassins

L'association sportive et culturelle de Trois Bassins organisait une course de 10km ce samedi dans les rues de la ville. Une centaine de coureurs était au départ. A l'arrivée, Cédric Vassor l'emporte en 38'40, devant Fred Mermera 39'56 et Edouard Starck 39'57. Côté féminin, victoire de Carmen Trebel en 47’23 devant Mireille Toussaint 50’25 et Annabelle Payet 52’34.

Football: Coupe de la Réunion

Ce week end avait lieu les dernières rencontres comptant pour les 8èmes de finale de la coupe de la Réunion.

AS Marsouins (D1R) - FC Parfn (D2D) 1-0

AS Sainte-Suzanne (D1R) - AFC Saint-Laurent (D2D) 1-0

JS Piton Saint-Leu (D1R) - AS Saint-Philippe (D2R) 4-0

RC Saint-Benoît (D1R) - AS Excelsior (D1R) 3-2 a.p.

Jeanne d’Arc (D1R) - US Sainte-Marienne (D1R) 2-2 (2-1 tab)

AJ Petite-île (D1R) - AS Saint-Louisienne (D1R) 2-1

JS Saint-Pierroise (D1R) - Jean Petit FC (D2D) 8-0

Sdefa (D1R) - Saint-Denis FC (D1R) 1-0 a.p.



Trail: 7ème édition du trail des Anglais

ILOP Sport organisait son traditionnel trail des Anglais ce dimanche entre la rivière des galets et le stade de la Redoute de St Denis. 1500 coureurs ont pris le départ sur ce parcours de 26km et 1500m de dénivelé. Les premiers kilomètres roulants ont permis au peloton de s'étirer et aux favoris de se regrouper aux avant-postes. Dans les premiers hectomètres du chemin des Anglais, les routards ont commencé à lâcher prise, laissant le champ libre à Jannick Séry et Juanito Lebon. Les deux coureurs de la plaine des cafres partent alors seuls devant (Sery attend même Lebon au Colorado) et terminent ensemble à la Redoute en 2h16. Jean Eddy Lauret, auteur d'une superbe remontée grâce à une course bien gérée, prend la 3ème place en 2h19. Côté féminin, Camille Bruyas n'a pas laissé la moindre chance à ses rivales et s'impose en 2h46 devant Pérrine Tramoni qui n'a rien lâché en 2h49 et Blandine L'Hirondel en 2h54.

Moto: 2ème manche de motocross

Le moto club du Tampon organisait la 2ème manche de championnat régional motocross sur le site du petit Tampon ce dimanche. Romain Laurens, absent des compétition depuis plusieurs mois à cause d'une blessure au genou, a renoué avec la victoire en terminant 3ème, 1er et 2ème des trois courses du jour. Cette régularité lui permet de s'imposer sur cette seconde manche (67 points) devant Pascal Dorseuil (65 points) et Guillaume Baillif (65 points).



Course à pied: Relais de la Plaine des Palmistes

L'OMS de la Plaine des palmistes organisait son relais ce dimanche. 36 équipes de 8 relayeurs étaient au départ pour parcourir les 19km du parcours. A l'arrivée, l'Entente du Nord l'emporte en 1h04, devant le CAPP 1h06 et l'ACSP 1h07.



Surf: Defay remporte le WQS 6000 de Newcastle

Johanne Defay a remporté hier la première grosse étape du circuit WQS 2017, cotée de 6000 points, soit le maximum sur le circuit féminin. Série après série, la Saint Leusienne a montré un surf de grande qualité et est allée chercher des points au delà de 8 (sur 10 pour une vague). Tête de série n°2, elle a bénéficié d'un bon tirage mais a tout de même été accrochée au round 5 par Isabella Nichols (championne du monde junior ISA) puis en demi finale par Macy Callaghan (champione du monde junior WSL). En finale, la NéoZélandais Paige Hareb n'a pas pesé lourd, surtout quand Defay a décroché un 7,50 dès l'entame du heat. Avec ce résultat, Defay démarre fort et s'offre la seconde place du classement mondial WQS. Elle sera cette semaine engagée sur l'Aus Open of Surfing à Manly, un autre WQS 6000 où elle débutera directement au 3ème tour mercredi matin. De quoi se mettre en jambes avant la 1ère manche de WCT à Snapper le 14 mars.

Trail: Thévenin 32ème de la Transgrancanaria

Freddy Thévenin était ce vendredi soir au départ de la Transgrancanaria 125km / 8000m D+ aux Canaries pour effectuer sa rentrée sur le Wolrd Tour. Le Réunionnais est venu à bout de cette course particulièrement difficile en 16h16 à la 32ème position, 2h55 derrière le vainqueur espagnol Pau Capell qui a pulvérisé le record de l'épreuve (13h21).

