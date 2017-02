Bonjour, voici les titres développés ce mardi 28 février 2017



- Le spectacle magique de la ponte des coraux

- Mayotte : 500 000 euros pour financer l'achat de bouteilles d'eau et de citernes

- Fatigués et affamés, les Sud-Soudanais se réfugient au Soudan

- Ça s'est passé un 28 février - 1962, le cyclone Jenny s'abat sur l'île

- Météo France ladi i koné pa ankor si lafé - D'abord des nuages, ensuite du soleil et puis la pluie

Le spectacle de la ponte des coraux. L'Association citoyenne de Saint-Pierre a partagé des images impressionnantes

La magie se produit seulement quelques fois par an : la ponte des coraux a été observée la semaine dernière par des membres de l'association citoyenne de Saint-Pierre. Une "explosion de vie corallienne" à travers la reproduction de plusieurs espèces massives de coraux sur la côte sud de La Réunion.

Mayotte : 500 000 euros pour financer l'achat de bouteilles d'eau et de citernes

Ce lundi 27 février 2017, la ministre des Outre-Mer, Ericka Bareigts, a signé le "Plan eau Mayotte" pour faire face à la sérieuse pénurie qui sévit depuis le mois de décembre sur le département. Une enveloppe de 500 000 euros sera délivrée pour financer l'achat de bouteilles d'eau et de citernes pour les écoles. Nous publions ci-dessous le communiqué du ministère dans son intégralité.

Fatigués et affamés, les Sud-Soudanais se réfugient au Soudan

Fatiguée et affamée, elle fait partie des centaines de Sud-Soudanais --principalement des femmes et des enfants-- rassemblés lundi dans un "centre pour les réfugiés" à Al-Eligat, dans le sud du Soudan voisin, à moins de dix kilomètres de la frontière.

Ça s'est passé un 28 février - 1962, le cyclone Jenny s'abat sur l'île

Le 28 février 2016, le cyclone " Jenny " frappe la Réunion et cause 37 morts ainsi que 150 blessés. Outre la violence du météore, Jenny a marqué la mémoire collective réunionnaise à cause du manque de préparation criante à l'arrivée du cyclone.

Météo France ladi i koné pas ankor si lafé - D'abord des nuages, ensuite du soleil et puis la pluie

Le temps sera d'humeur changeante ce mardi 28 février 2017. Les nuages du tout début de matinée seront remplacés par un soleil qui, tout généreux qu'il soit, devra laisser la place àn la pluie dans l'après-midi.

