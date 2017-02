"Le montant total des aides PAC : ICHN (indemnité compensatrice de handicap naturel), ADMCA (aide au développement et au maintien du cheptel allaitant), PAB (prime à l'abattage), PPR (prime aux petits ruminants), MHAE (mesure herbagère agro-environementale), MAEC (mesure agro-environnementale et climatique " épaillage canne ") et des aides à la production de canne et à son transport s'élève à : 57 942 640 ? pour 2015, 90 % du montant total des aides a été versé. 59 508 640 ? pour 2016, 70 % du montant total des aides a été versé" écrit la préfecture dans un communiqué que nous publions ci-après

"Le montant total des aides PAC : ICHN (indemnité compensatrice de handicap naturel), ADMCA (aide au développement et au maintien du cheptel allaitant), PAB (prime à l'abattage), PPR (prime aux petits ruminants), MHAE (mesure herbagère agro-environementale), MAEC (mesure agro-environnementale et climatique " épaillage canne ") et des aides à la production de canne et à son transport s'élève à : 57 942 640 ? pour 2015, 90 % du montant total des aides a été versé. 59 508 640 ? pour 2016, 70 % du montant total des aides a été versé" écrit la préfecture dans un communiqué que nous publions ci-après

Sur ces dispositifs, les pourcentages de versement par aide sont les suivants :

• ICHN 2015 : 61 % (solde prévu en mars - avril 2017)

• ICHN 2016 : 53 % (solde prévu en avril - mai 2017)

• ADMCA 2015 : 100 %

• ADMCA 2016 : 54 % (solde prévu chaque année en juin-juillet N+1)

• PAB 2015 : 100 %

• PAB 2016 : 50 % (solde prévu chaque année en juin-juillet N+1)

• PPR 2015 : 100 %

• PPR 2016 : 100 %

• Aide à la production de canne 2015 : 100 %

• Aide à la production de canne 2016 : 100 %

• Aide au transport de canne 2015 : 100 %

• Aide au transport de canne 2016 : 0 % (solde prévu chaque année en mai N+1)

• MHAE 2015 : 100 %

• MAEC canne 2015 : 76,6 % (solde prévu à partir d'avril – mai 2017)

• MHAE et MAEC 2016 : 0 % (premier versement prévu en mars – avril 2017, solde en fin 2017)

La situation peut être différente d’un agriculteur à l’autre (nouveaux installés, reprise d’exploitation, seuil minimum ou plafonnement des versements des apports de trésorerie…). Aussi, le président de la chambre d’agriculture et le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt directeur (DAAF) de La Réunion rappellent la mise en place d’une cellule d’appui aux agriculteurs en difficultés de trésorerie du fait du décalage de certaines aides de la PAC.

À ce jour, 197 attestations de paiement prévisionnel des aides ont été délivrées et plus de 150 agriculteurs sont suivis par le dispositif. Par exemple, et grâce à l’appui des banques, de la DRFIP, de la CGSS, de l'URSAAF, des coopératives…, 29 agriculteurs ont contracté un prêt court terme à taux réduit et sans frais de dossier ; 27 agriculteurs ont bénéficié de la mise en place d’échéanciers, de plans de rééchelonnement des dettes, ou de suspension de certaines procédures contentieuses.

Les agriculteurs qui sont intéressés par ce dispositif sont invités à contacter la cellule d’appui à la trésorerie de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion au 02 62 33 36 05.



• Pour toute information, la DAAF est joignable aux numéros suivants :

- Aides cannes : 02 62 30 89 25/ 02 62 30 89 27

- Aides animales : 02 62 33 36 21 / 02 62 33 36 23 / 02 62 33 36 05 / 02 62 33 36 25.



http://www.reunion.gouv.fr/point-d-actualite-concernant-le-versement-des-a2619.html