Le temps sera d'humeur changeante ce mardi 28 février 2017. Les nuages du tout début de matinée seront remplacés par un soleil qui, tout généreux qu'il soit, devra laisser la place àn la pluie dans l'après-midi. Voici le bulletin complet de Météo France

Au lever du jour, on retrouve quelques nuages se promenant le long de la façade Est de l'île. Rapidement, ces derniers tirent leur révérence pour laisser la place à un soleil généreux. En effet, de larges périodes ensoleillées sont alors observées aussi bien sur les plaines et les cirques que sur le bord de mer.

- Au fil des heures, les premiers nuages se développent le long des versants montagneux, laissant les plus hauts sommets dégagés.



L'après midi, la couverture nuageuse est bien présente dans l'intérieur et des averses, localement modérées, se produisent sur l'ensemble des hauteurs de l'île. Cependant, ces pluies devraient se montrer les plus actives sur les hauts du Nord et de l'Ouest. Le littoral ne sera pas oublié puisqu'on attend également des précipitations sur la route en Corniches, la région du Port et de Saint Paul notamment.



Les températures maximales, sous abris, varient de 30 à 32 dg pour le bord de mer, 25 à 26 dg pour Grand Ilet et 22 dg pour le Volcan. Le vent est faible à modéré de secteur Est. Il prend une composante Sud le long des plages de l'Ouest. La mer reste belle à peu agitée.