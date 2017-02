Bonjour, voici les titres développés ce mercredi 1er mars



- Bouclier qualité prix

- Le Trail des Anglais de l'intérieur

- CrossCheck: 37 médias français s'allient contre la désinformation

- Ça s'est passé un 1er mars - 2016 - Les paysages réunionnais sont sur Google Street View

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Du soleil et de la pluie

Bouclier qualité-prix 2017 - Plus de cari la corée, mais du steak haché et du boucané

Ce mardi 28 février 2017, la préfecture a présenté le bouclier qualité-prix 2017. La nouvelle mouture prévoit 107 produits pour un prix de vente maximum de 289 euros. Soit une baisse au regard des années précédentes. Avec quelques changements : fini le cari la corée et place au steak haché et au cari pelagique boucané.

Le Trail des Anglais de l'intérieur

Communiquant pour la première fois depuis le drame de dimanche qui a causé la mort d'Andrew Slattery et la chute grave de Florain Delbez, Ilop Sport, les organisateurs de la course, n'apportent pas plus d'informations sur l'état de santé de ce dernier et mettent surtout en avant un travail de prévention à faire pour mieux préparer les coureurs, notamment les non- licenciés. Arrivé onzième du trail des Anglais, Yannick Noël s'est, pour sa part, parfaitement préparé afin de réussir une performance majuscule pour cet amateur qui allie son travail usant de boulanger avec sa passion pour la course

CrossCheck: 37 médias français s'allient contre la désinformation

Une alliance de 37 médias français, soutenus par Google et le réseau international de médias First Draft, a lancé mardi "CrossCheck", plateforme collaborative de fact-checking destinée à débusquer les fausses informations qui pourraient perturber la présidentielle.

- Ça s'est passé un 1er mars - 2016 - Les paysages réunionnais sont sur Google Street View

1er mars 2016 - Pour la première fois les panoramas de La Réunion sont accessibles depuis Google Maps et Google Earth grâce à la technologie Street View. Au total, 255 kilomètres à découvrir sur son ordinateur depuis le monde entier

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Du soleil et de la pluie (comme d'habitude)

La journée commencera par une arrivée triomphante du char solaire qui finira par être chassé par la pluie en milieu de journée, nous confie Météo France.