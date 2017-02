Ce mardi 28 février 2017, la préfecture a présenté le bouclier qualité-prix 2017. La nouvelle mouture prévoit 107 produits pour un prix de vente maximum de 289 euros. Soit une baisse au regard des années précédentes. Avec quelques changements : fini le cari la corée et place au steak haché et au cari pelagique boucané.

Burger de poisson, steak haché 5 % matière grasse, jus de pomme, dessert de fruits pomme-ananas, cari pelagique boucané, lait infantile 3ème âge : ce sont les nouveautés du bouclier qualité-prix 2017. Adieu le cari la corée, le jus d'orange, la mousse à raser ! Le coût global maximum des 107 produits proposés est de 289 euros. Des baisses maintenues en 2017, même pour des produits présents depuis 2013, souligne la préfecture.

Dans le panier composé des 10 produits considérés comme de 1ère nécessité, on retrouve du lait demi-écrémé vitaminé, du riz jasmin, des oeufs, de la farine, des tagliatelles, une poule entière, des sardines à l'huile, des tomates pelées et du beurre. Chaque produit coûte en moyenne 2,71 euros, soit un centime de mois qu'en 2014, 2015 et 2016.

L'objectif de cette nouvelle mouture : privilégier les produits locaux et supprimer ceux sans intérêt nutrionnel évident. Retrouvez la liste des grandes surfaces partenaires sur le site de la préfecture.

mp/www.ipreunion.com