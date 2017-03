A l'issue d'une rencontre avec l'Agence régionale de santé océan Indien, l'intersyndicale continue son mouvement de grève. L'ARS rappelle, dans un compte-rendu de la réunion, qu'elle portera la voix des organisations syndicales auprès du ministère de la santé. Cette dernière rappelle également les soutiens financiers qu'elle octroie pour répondre aux projets d'investissements et aux difficultés du CHU. Ci-après, le communiqué de l'ARS dans son intégralité.

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de La Réunion connait de sérieuses difficultés budgétaires. Il lui faut trouver les solutions du retour à l’équilibre. L’Agence Régionale de Santé Océan Indien (ARS OI) fait le point sur sa position et son action pour garantir la pérennité du CHU et la poursuite de ses missions dans l’intérêt des populations de La Réunion et de Mayotte.

Lors des échanges du 28 février 2017 avec les organisations syndicales du CHU, le directeur de l’ARS OI a ainsi précisé :



‐ que l’Agence porterait devant le COPERMO (Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins) sa certitude que les travaux du bâtiment CHU SUD

peuvent et doivent continuer.



‐ que si l’effort de redressement de l’établissement doit se poursuivre, il n’est demandé ni par l’ARS OI ni par le COPERMO de porter les réductions de postes au-delà des 190 postes prévues par le directeur général du CHU dans son plan d’action présenté en décembre.



‐ qu’à son sens, un certain nombre de surcoûts liés à des contraintes spécifiques à la situation du

CHU dans l’Océan Indien peut être pris en compte (durée de séjour des patients mahorais, obligation

d’enseignement, etc.). Ces surcoûts n’expliquent toutefois pas l’ampleur du déficit constaté.



‐ qu’à la demande des organisations syndicales, le Directeur général de l’ARS OI transmettra les

souhaits des organisations syndicales d’une écoute particulière et d’une aide exceptionnelle par le

ministère de la Santé pour le CHU de La Réunion.

Ce fut l’occasion de rappeler aux représentants du personnel les soutiens financiers qui sont octroyés par l’ARS Océan Indien pour répondre aux projets d’investissements et aux difficultés du CHU :



‐ 96 millions d'euros/ an pour les missions d’intérêt général et d’aide contractuelle



‐ 14 millions d'euros/ an pour le soutien à l’investissement dont 8.5 million d'euros pour l’aide à la construction des nouveaux bâtiments au Nord et au Sud



‐ Enfin 9.4 millions d'euros en 2016 au titre des activités déficitaires, ce qui diminue le déficit de l’année qui, sinon aurait été beaucoup plus élevé.

Ces soutiens représentent la moitié des financements disponibles sur l’ensemble des actions de santé

menés par l’Agence.



Enfin, l’ARS OI constate des défauts majeurs dans la gestion du CHU et des retards dans la modernisation nécessaire de son organisation. Le rapport d’audit de l’IGAS le confirme et l’explique clairement. Nous avons demandé à la direction du CHU de corriger ces défauts et de poser le Centre Hospitalier Universitaire sur de nouvelles bases de fonctionnement durable autour du projet médical en cours d’élaboration.



C’est dans ce contexte que l’ARS OI s’associe au travail engagé avec la direction et assure de son plein soutien le personnel du CHU.