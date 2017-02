La journée commencera par une arrivée triomphante du char solaire qui finira par être chassé par la pluie en milieu de journée, nous confie Météo France. Vous voulez en savoir plus ? Le communiqué des météorologues est juste en dessous

Le soleil est bien présent en ce début de journée sur la majeur partie de la Réunion. Seul petit bémol le long de la côte Est de l'île ou les nuages des dernières entrées maritimes sont encore présents avec quelques ondées locales.

En cours de matinée, toujours un soleil bien présent le long du littoral. Les premiers nuages se développent le long des versants montagneux, laissant les plus hauts sommets dégagés.

L'après midi, la couverture nuageuse est bien présente dans l'intérieur et laisse échapper des averses localement modérées sur les hauteurs de l'île avec une préférence pour les hauts du Nord-Ouest. Les débordements nuageux donnent de petites précipitations sur la route du Littoral, la région du Port et de Saint-Paul. En fin de journée, une zone plus humide arrive par l'Est du département avec un ciel plus nuageux et des ondées.

Les températures maximales sont de l'ordre de 31 à 34°C pour le bord de mer, 26 à 28°C à Cilaos et 22°C pour le Volcan. Le vent est faible à modéré d' Est-Sud-Est avec des rafales au Nord et au Sud de 40 à 50km/h parfois 60km/h.

La mer est peu agitée à agitée au vent et au déferlement d'une houle modérée de Sud-Ouest avec une hauteur maximum de 2.5 à 2.6m en cours de matinée et d'une période de 14 à 15s. La zone intéressée par cette houle va de La Pointe des Galets à La Pointe la Table en passant par La Pointe au Sel.