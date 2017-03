Bonjour, voici les titres développés ce jeudi 2 mars 2017



- François Fillon maintient sa candidature - Tout ça pour ça

- Littérature - "Le Tambour des Larmes" de Beyrouk, Prix du roman métis des lycéens 2016

- Un faux compte Twitter annonce le retrait de la candidature de François Fillon

- Météo France ladi i koné pa ankor si lafé - Du soleil, de la chaleur et quelques nuages

Ce mercredi 1er mars 2017, François Fillon a annoncé sa convocation par les juges d'instruction le 15 mars pour sa mise en examen. Une information dévoilée lors d'une déclaration fébrilement attendue à son QG de campagne. Spéculations et rumeurs soufflées : le candidat de la droite ne se retire pas de la course à la présidentielle. Tel un capitaine prêt à sombrer avec son navire. On ne peut pas s'empêcher de lâcher un "Tout ça pour ça".

Au terme de leur délibération à huis-clos ce mercredi matin 1er mars 2017 à l'ancien Hôtel de ville de Saint-Denis, seize lycéens réunionnais annonçaient à la presse le lauréat du Prix du Roman Métis des Lycéens 2016. Après Mohamed Mbougar Sarr (lauréat 2015), Guillaume Staelens (2014), Cécile Ladjali (2013), Carole Zalberg (2012) et Delphine Coulin (2011), les lycéens réunionnais et malgaches récompensent cette année Beyrouk pour son roman Le tambour des larmes paru chez Elyzad.

Imaz Press lance une nouvelle rubrique ce jeudi 2 mars 2017. Intitulée "c'est pas de l'info, c'est de l'intox", elle apportera un démenti à une fausse information en rétablissant les faits. La rubriqiue sera alimentée par les informations, réelles et vérifiées du site CrossCheck. Mis en ligne ce mardi, cette plateforme collaborative de fact-checking est une alliance de 37 médias français, soutenus par Google et le réseau international de médias First Draft. Elle est destinée à débusquer les fausses informations qui pourraient perturber la présidentielle. Ce mercredi c'est l'annonce le retrait de la candidature de François Fillon sur un faux compte Twitter qui a été démonté par https://crosscheck.firstdraftnews.com

La journée de ce jeudi 2 mars 2017 sera chaude et ensoleillée même si quelques nuages s'inviteront au banquet du beau temps, c'est du moins ce que promet Météo France