Imaz Press lance une nouvelle rubrique ce jeudi 2 mars 2017. Intitulée "c'est pas de l'info, c'est de l'intox", elle apportera un démenti à une fausse information en rétablissant les faits. La rubriqiue sera alimentée par les informations, réelles et vérifiées du site CrossCheck. Mis en ligne ce mardi, cette plateforme collaborative de fact-checking est une alliance de 37 médias français, soutenus par Google et le réseau international de médias First Draft. Elle est destinée à débusquer les fausses informations qui pourraient perturber la présidentielle. Ce mercredi c'est l'annonce le retrait de la candidature de François Fillon sur un faux compte Twitter qui a été démonté par https://crosscheck.firstdraftnews.com

"Ce mercredi 1er mars à 10h09, un faux compte ressemblant à s’y méprendre au compte Twitter du Parisien a annoncé le retrait de François Fillon au profit de François Baroin. L’information a aussitôt rencontré de l’écho, compte tenu de l’attente générée par l’inattendue conférence du presse du candidat Les Républicains, prévue à midi, après son report inexpliqué d’une visite au Salon de l’Agriculture" écrit le site CrossCheck.

"Quelques minutes plus tard, Anaïs Condomines, journaliste à LCI et membre du projet Crosscheck, a établi que le compte – qui n’était suivi que par 74 personnes – était un faux. Ce compte, créé en décembre 2016, a depuis été renommé “mdrcalmezvous”, mais n’a pas effacé son tweet" termine CrossCheck.