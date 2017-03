Pour assurer la sauvegarde de la forêt sèche, le Parc national de La Réunion pilote le projet LIFE + Forêt sèche avec la participation de Vanessa Miranville, maire de La Possession lors du chantier bénévole de ce 2 mars 2017.

Pour assurer la sauvegarde de la forêt sèche, le Parc national de La Réunion pilote le projet LIFE + Forêt sèche avec la participation de Vanessa Miranville, maire de La Possession lors du chantier bénévole de ce 2 mars 2017.

Vanessa Miranville prête ainsi main forte aux agents des pépinières communales de La Possession, de Saint-Denis et du Port qui ont pour mission de planter 250 nouveaux arbres. En tout, plus d'une trentaine de personnes étaient présentes.

Pour Vanessa Miranville ce genre d'action "permettra aussi et surtout de sensibiliser les citoyens dès leur plus jeune âge, pour que la préservation de la nature devient un vrai réflexe et un mode de vie et nous pouvons dire que l'on forme des éco-citoyens de demain".

Depuis le mois de décembre 2016, les bénévoles des différentes structures s’activent pour redonner à la forêt sèche sa vigueur d’antan. 1701 arbres ont été plantés, complétant ainsi les 96 960 réintroduits depuis 2009 sur les hauteurs de la Grande Chaloupe.

cl/www.ipreunion.com