Depuis ce mardi 28 février 2017, les grévistes du CHU effectuent barrages filtrants, bloquants, distribution de tracts et circulation de pétitions. Conséquence directe : des embouteillages monstres. À l'heure de pointe, la route du Littoral est complétement saturée. Ce jeudi, c'est le Barachois qui est asphyxié. Les automobilistes subissent et subissent. Ce n'est la première fois qu'ils se retrouvent pris à la gorge, et à chaque fois, la même question revient. Provoquer des bouchons, est-ce la bonne solution pour se faire entendre ?

Bien évidemment, le droit de grève est sacré et il n'y a pas à y toucher. Mais peut-être faudrait t-il cibler ceux supposés être à l'origine des difficultés dénoncées. Les usagers de la route, pris à la gorge depuis mardi, n'ont pas grand chose à voir là dedans, et il n'est pas sûr qu'ils puissent trouver une solution.

Posté près du Barachois ce matin, un aide-soignant s'excuse auprès de la population réunionnaise au micro d'Imaz Press, dans un concert de klaxons. Il estime que cette stratégie est obligatoire pour leur visibilité : "Est-ce que le contribuable est prêt à accepter un service d'urgence, de soins, où il n'y aura qu'une infirmière ?". C'est une vision des choses. Mais en attendant, certains automobilistes en route pour se rendre sur leur lieu de travail, ont été dans l'obligation de faire demi-tour à la Grande Chaloupe, après avoir subi les embouteillages depuis la Possession.

"Filtrer pour mieux se faire entendre", c'est un peu le credo des manifestants. Sur Freedom et à notre micro, les avis des automobilistes sont partagés. Certains s'insurgent contre ce sempiternel problème, où la population est la première à trinquer. D'autres se résignent et prennent leur mal en patience.

Les grévistes précisent avoir déjà été face à l'Agence Régionale de Santé et devant leur hôpital. Mais c'est bien depuis trois jours que les embouteillages s'accumulent. En pleine saison chaude, pas facile.

