La journée de ce jeudi 2 mars 2017 sera chaude et ensoleillée même si quelques nuages s'inviteront au banquet du beau temps, c'est du moins ce que promet Météo France dont nous publions le communiqué ci-dessous

Le début de journée est à nouveau très agréable. Le soleil brille sur la majorité de l'ile, à l'exception des flancs du volcan ou quelques nuages sont présents au lever du jour, mais vite dissipés. Le développement nuageux reste limité en matinée, et concerne essentiellement l'Ouest.



Les nuages s'emparent des pentes en cours d'après-midi, avec une préférence pour les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest, ou quelques averses sont possibles. Des débordements nuageux se produisent également vers les Baies de La Possession ou de Saint Paul. Les cirques ou les plus hauts sommets continuent de bénéficier de belles éclaircies, ainsi que le littoral Nord et Est.



Les températures maximales sont comprises entre 31 et 34°C pour le littoral, 26 à 28°C dans les cirques, et 23°C au volcan. Le vent est faible à modéré d' Est à Sud-Est avec des rafales atteignant 40 à 50km/h sur les côtes Nord et Sud. La mer est agitée sur le littoral Ouest et Sud avec un houle de Sud-Ouest s'amortissant entre 1,5 et 2 m. Elle est peu agitée à agitée ailleurs.