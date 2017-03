Le 3 mars 1983, Hergé, de son vrai nom Georges Rémi, décède des suites d'une longue maladie et laisse derrière lui une oeuvre qui marquera à jamais le monde de la bande dessinée grâce à un petit reporter prénommé Tintin.

Le 3 mars 1983, Hergé, de son vrai nom Georges Rémi, décède des suites d'une longue maladie et laisse derrière lui une oeuvre qui marquera à jamais le monde de la bande dessinée grâce à un petit reporter prénommé Tintin.

Né Georges Rémi, Hergé (ses initiales inversées) passe sa jeunesse parmi les scouts, dont les idéaux influenceront particulièrement son œuvre. En janvier 1929, son crayon fait naitre le personnage Tintin et le début du succès. Même si les premiers récits sont farfelus, l’auteur natif de Bruxelles recadre son univers à partir du "Lotus Bleu" en se documentant et se dotant fréquemment ses intrigues d’un fond d’actualité politique.

En 1946, il crée le journal Tintin qui lancera de nombreux talents comme Edgar P. Jacobs (Black et Mortimer) ou Jacques Martin, avec quatre ans plu tard, la création du studio Hergé. Les années 1960 ralentissent sa production et il ne publiera plus que trois albums jusqu’à sa mort. Qu’importe, son œuvre est déjà rentrée dans la postérité.

A près de 90 ans, Tintin a définitivement conquis sa place parmi les grands de la littérature internationale. En effet, les albums du petit reporter et de son fidèle compagnon, Milou restent des best-sellers dans le monde entier. Depuis sa naissance en 1929, les ventes ont atteint plus de 230 millions d’albums, en plus de 80 langues. En France, une famille sur deux possède au moins un album des Aventures de Tintin, ce qui en fait la référence de la bande dessinée.

cl/www.ipreunion.com