Voici les titres développés ce vendredi :



- Tempête en formation à 995 km de La Réunion

- Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux arrive à La Réunion

- "Kozman zanimo" : en finir avec l'indifférence

- La fréquentation hôtelière augmente de 13% en 2016

- Ça s'est passé un 3 mars - 1983 - Hergé, le père de Tintin, nous quitte

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Seul l'Ouest reste sous le soleil

Tempête en formation à 995 km de La Réunion

À 4 heures ce vendredi 3 mars 2017 la perturbation qui rôde au large depuis quelques jours était située à 995 km au nord-nord-est de La Réunion par les points 12.2 sud et 57.9 est. Elle se déplace à 19 km/h le long d'une trajectoire ouest qui la rapproche de l'île. Selon les prévisions de Météo France le phénomène se renforce rapidement et devrait atteindre le stade de cyclone lundi et celui de cyclone intense mardi.

Effectifs, rénovation du commissariat du Port, installation d'une police au frontières - Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux arrive à La Réunion

Ce vendredi 3 mars, Bruno Le Roux débarque à La Réunion pour une courte visite. Après une rencontre avec le groupe de dialogue interreligieux à la préfecture, le ministre de l'intérieur échangera avec la gendarmerie locale et se rendra au commissariat de police du Port. L'occasion pour les syndicats policiers de l'interpeller sur plusieurs points, notamment le manque d'effectifs et l'instauration d'une police aux frontières du port de la Pointe des Galets.

Le rendez-vous est donné à Saint-Louis ce samedi - "Kozman zanimo" : en finir avec l'indifférence

Ce samedi 4 mars 2017, les associations de protection animale s'associent pour de l'information dans les jardins de la mairie de Saint-Louis, de 10h00 à 18h00. La deuxième édition du "Kozman Zanimo", qui se veut ludique et musicale, sera aussi l'occasion d'échanges et de débats autour de la cause animale.

La clientèle métropolitaine et locale largement majoritaire - La fréquentation hôtelière augmente de 13% en 2016

Avec plus de 1 155 000 nuitées en 2016, la fréquentation des hôtels réunionnais continue sa progression amorcée en 2015. Toutes les micro-régions bénéficient de ce dynamisme, en particulier les établissements de l'Ouest et du Sud. C'est dans les hôtels trois étoiles que la fréquentation progresse le plus, notamment grâce à l'ouverture ou le classement de quatre nouveaux hôtels dans cette catégorie. Seuls les hôtels non classés sont en recul sur l'année. Le taux d'occupation s'établit à 60 %.

Ça s'est passé un 3 mars - 1983 - Hergé, le père de Tintin, nous quitte

Le 3 mars 1983, Hergé, de son vrai nom Georges Rémi, décède des suites d'une longue maladie et laisse derrière lui une oeuvre qui marquera à jamais le monde de la bande dessinée grâce à un petit reporter prénommé Tintin.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Seul l'Ouest reste sous le soleil

Après le gros soleil de ces derniers jours, les nuages font leur apparition sur une large partie du territoire, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce vendredi 3 mars 2017. Seul l'Ouest devrait rester sous de belles éclaircies, tandis que la plus s'abat sur les hauteurs et le centre de l'île. Ci-après, le bulletin complet.