À 4 heures ce vendredi 3 mars 2017 la perturbation qui rôde au large depuis quelques jours était située à 995 km au nord-nord-est de La Réunion par les points 12.2 sud et 57.9 est. Elle se déplace à 19 km/h le long d'une trajectoire ouest qui la rapproche de l'île. Selon les prévisions de Météo France le phénomène se renforce rapidement et devrait atteindre le stade de cyclone lundi et celui de cyclone intense mardi. S'il poursuit son déplacement actuel, le météore passerait entre La Réunion et Madagascar sans qu'il soit encore possible de déterminer s'il s'approchera dangereusement des terres. Les météorologues n'envisagent aucune alerte cyclonique au cours des prochaines heures (Photo www.mtotec.com)

À 4 heures ce vendredi 3 mars 2017 la perturbation qui rôde au large depuis quelques jours était située à 995 km au nord-nord-est de La Réunion par les points 12.2 sud et 57.9 est. Elle se déplace à 19 km/h le long d'une trajectoire ouest qui la rapproche de l'île. Selon les prévisions de Météo France le phénomène se renforce rapidement et devrait atteindre le stade de cyclone lundi et celui de cyclone intense mardi. S'il poursuit son déplacement actuel, le météore passerait entre La Réunion et Madagascar sans qu'il soit encore possible de déterminer s'il s'approchera dangereusement des terres. Les météorologues n'envisagent aucune alerte cyclonique au cours des prochaines heures (Photo www.mtotec.com)

Selon Météo France, la perturbation atteindra le stade de tempête modérée samedi. Elle ne cessera de se renforcer au cours heures suivantes au point donc de devenir cyclone intense.

Pour rappel, entre le 6 et le 8 février dernier, la tempête modérée Carlos s'était approchée de La Réunion. Elle n'avait pas provoqué de dégâts importants et avait contribué à recharger les réserves en eau mises à mal par la sécheresse.

mb/www.ipreunion.com