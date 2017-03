Continuité territoriale, vie chère, emploi, sécurité, Emmanuel Macron, candidat du mouvement "En Marche !" pour l'élection présidentielle a présenté une partie de son programme destiné à l'Outre-mer ce jeudi 2 mars 2017. Une vingtaine de pages détaille les différentes mesures que l'ex-ministre s'engage à appliquer s'il est élu. Des précisions devraient y être apportées dans les semaines à venir.

Parmi les premières proposisions de son programme, Emmanuel Macron souhaite développer la continuité territoriale et parle de "200 000 billets d'avion aidés" par an, pour permettre le voyage aux populations qui n'y ont jamais accès. Une mesure "pour la mobilité des ultra-marins en France et dans leur environnement régional".

Pour l'emploi, la pêche et l'agriculture seront sur la table de l'Union européenne pour le suivi des accords commerciaux, notamment par rapport à la fin des quotas sucriers au 1er octobre. Le candidat d'En Marche ! souhaite que les spécificités des outre-mer soient "mieux pris en compte".

"Nous consacrerons 1 milliard d’euros sur 5 ans au financement des investissements collectifs des territoires ultra-marins, dans le cadre du plan d’investissement" par lequel seront financés transition énergétique, tourisme et politique de santé.

Autre mesure de taille, la suppression du RSI - Régime social des indépendants - au profit du régime général et le renforcement de l'activité de Bpi France ( banque publique d'investissement).

"Nous donnerons aux Outre-mer les moyens d’une croissance bleue plus dynamique, en organisant la filière maritime (...) Sur la base de stratégies de développement du tourisme, concertées territoire par territoire, nous ferons un bilan des aides fiscales et sociales" précise le document. Dans le même temps, une conférence internationale sur la biodiversité "sera organisée dans un territoire d'Outre-mer" précise encore le programme.

Pour l'emploi, alors que le tissu économique de l'Outre-mer est principalement composé de très petites et moyennes entreprises, Emmanuel Macron voudrait y étendre plusieurs dispositifs "qui ont fait leur preuves", comme le pacte pour l'emploi.

En matière de sécurité, "nous favoriserons le recrutement au sein des départements d'outre-mer en créant des écoles de formation de gendarmes adjoints et d'adjoints de sécurité en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion (pour la Réunion et Mayotte) et nous créerons parallèlement des classes d'excellence pour accompagner les jeunes ultra-marins qui souhaitent entreprendre une carrière dans les métiers de la sécurité et de la justice" est-il souligné.

Enfin, un des principaux combats pour l'Outre-mer reste celui contre la vie chère : dans son programme, les dispositifs créés pour réduire le coût de la vie - bouclier qualité-prix, observatoire des prix - devront être évaluer pour mesurer leur efficacité. "Nous veillerons à la production de données statistiques complètes et facilement disponibles sur les territoires d’outre-mer. Sur la base de cette évaluation, nous engagerons des actions pour lutter contre les prix trop hauts et les marges indues" est-il spécifié.

Une sorte d'autonomie sera allouée aux collectivités territoriales, car "nous aiderons celles-ci à faire émerger leurs projets" en leur donnant "davantage de pouvoir" écrit encore Emmanuel Macron.

L'intégralité du document est à retrouver sur en-marche.fr

A noter que le candidat d'En Marche ! a annulé son voyage dans l'océan Indien initialement prévu le 17 mars. Il devrait toutefois l'effectuer avant le premier tour de l'élection.

jm/www.ipreunion.com