Après le gros soleil de ces derniers jours, les nuages font leur apparition sur une large partie du territoire, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce vendredi 3 mars 2017. Seul l'Ouest devrait rester sous de belles éclaircies, tandis que la plus s'abat sur les hauteurs et le centre de l'île. Ci-après, le bulletin complet.

Après le gros soleil de ces derniers jours, les nuages font leur apparition sur une large partie du territoire, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce vendredi 3 mars 2017. Seul l'Ouest devrait rester sous de belles éclaircies, tandis que la plus s'abat sur les hauteurs et le centre de l'île. Ci-après, le bulletin complet.

La dégradation nuageuse, amorcée dans la nuit, se poursuit encore le matin dans l'Est , accompagné d'averses de saison. L'Ouest profite encore de belles éclaircies.

Au fil des heures, la couverture nuageuse s'étend également vers le Nord-Ouest en début d'après-midi, et les averses se généralisent dans l'intérieur de l'île.

Assez rapidement, les nuages couvrent la majeure partie de l'île et de bonnes averses gagnent les hauts et le centre de La Réunion, comme les régions du volcan ou les hauts du Nord-Est. On peut s'attendre à de bons cumuls.

Les températures seront comprises entre 17 degrés pour le Volcan et 30 degrés pour les plages.

Le vent demeure modéré d'Est à Sud-Est, avec des rafales atteignant 50 à 60 km/h sur les côtes Nord et Sud.

La mer est peu agitée à agitée au vent.