Le drapeau rouge a été hissé sur les plages de Boucan-Canot et des Roches Noires ce vendredi 3 mars 2017. Selon les maîtres-nageurs sauveteurs, l'entreprise Seanergy, en charge de l'entretien des filets, travaille actuellement sur le dispositif. La houle "plus forte que prévue" selon les MNS, auraient légèrement endommagé le filet de Roches Noires. La baignade et les activités nautiques demeurent interdites.

Le drapeau rouge a été hissé sur les plages de Boucan-Canot et des Roches Noires ce vendredi 3 mars 2017. Selon les maîtres-nageurs sauveteurs, l'entreprise Seanergy, en charge de l'entretien des filets, travaille actuellement sur le dispositif. La houle "plus forte que prévue" selon les MNS, auraient légèrement endommagé le filet de Roches Noires. La baignade et les activités nautiques demeurent interdites.