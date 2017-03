Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, entame ce vendredi matin 3 mars 2017, une visite officielle d'un peu plus d'une journée. Rencontre avec le groupe de dialogue interreligieux, visite de terrain avec la police et les gendarmes, échanges avec les services de sécurité... le programme de sa visite éclair est chargé

Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, entame ce vendredi matin 3 mars 2017, une visite officielle d'un peu plus d'une journée. Rencontre avec le groupe de dialogue interreligieux, visite de terrain avec la police et les gendarmes, échanges avec les services de sécurité... le programme de sa visite éclair est chargé

10 heures 20 : le ministre de l'Intérieur entame son entretien avec le dialogue interreligieux. La presse est autorisée à réaliser des images au début de la rencontre, mais pas à assister aux échanges.

Bruno Le Roux est arrivé à La Reunion. Il commence sa visite par une rencontre avec le groupe de discours inter-religieux pic.twitter.com/ekCmDOSedz — Maëva Pausé (@maepause) 3 mars 2017

Visite de Bruno Le Roux à la préfecture : rencontre avec le groupe de discours inter-religieux pic.twitter.com/k50cdVA6uo — Maëva Pausé (@maepause) 3 mars 2017

10 heures 15 : une dizaine de membres du collectif les Révoltés 974 est rassemblée devant la préfecture. Les manifestants veulent attirer l'attention du ministre sur "la corruption à La Réunion". Ils espèrent que Bruno Le Roux viendra les voir à sa sortie de la préfecture.

Manifestation face à la préfecture, où se trouve le ministre de l'Interieur Bruno Le Roux pic.twitter.com/NvCi2oKoIQ — Maëva Pausé (@maepause) 3 mars 2017

Pour rappel : Au cours de cette visite les syndicats policiers veulent attirer l'attention du ministrere sur trois revendications majeures

- Un état des lieux des effectifs

Le premier dossier sur lequel les syndicats comptent interpeller le ministre, c'est le manque d'effectifs sur le département. Jean-Pierre Lauret, secrétaire général d'UNSA Police estime qu'un véritable état des lieux est nécessaire pour aborder la question. "Il y a même des difficultés dans les services judiciaires, asphyxiés par la procédure pénale de plus en plus exigeante" se désole t-il en indiquant que le procureur Eric Tuffery avait déjà fait part de son inquiétude à ce sujet.

Même son de cloche du côté d'Alliance Police Nationale. "On espère que sa visite ne sera pas une viste de courtoisie" glisse le secrétaire départemental Idriss Rangassamy. En précisant que son syndicat a d'ores et déjà demandé un renfort d'une quinzaine d'effectifs pour la création d'une cellule de nuit, "qui viendrait renforcer les différents commissariats de l'île".

- La création d'une antenne de la police aux frontières au Port

Cette revendication provient du syndicat d'Alliance Police Nationale, qui juge essentielle l'installation d'une police aux frontières au Port-Est de La Réunion : "de plus en plus de croisiéristes débarquent sur l'île, tout cela sans contrôle !". Idriss Rangassamy pointe une "urgence" face aux entrées et sorties du territoire. Ainsi, les passagers en partance pour ou arrivant de Maurice devraient systématiquement se faire contrôler leurs papiers. "Pourquoi ça serait différent si on prend le bateau ?" s'interroge le secrétaire départemental en mettant en avant le nombre de fichés S que compte le département réunionnais, soit une centaine de personnes.

Une liaison maritime vers l'île Maurice devrait prochainement voir le jour.

- Un nouveau commissariat au Port

Bernard Cazeneuve avait déjà été interpellé sur ce dossier brûlant, lors de sa visite sur l'île en 2014 : le commissariat du Port. Laissé dans un état préoccupant, le bâtiment a bien besoin d'un bon coup de neuf. Voire carrément d'une reconstruction, estime Jean Pierre Lauret d'Unsa Police.

mp/mb/www.ipreunion.com