Voici les titres développés ce samedi :



- À 840 km de nos côtes, Enawo se dirige vers Madagascar

- En février, la saison cyclonique a enfin démarré !

- Les femmes, célébrées jusqu'au 20 mars

- Saint-Joseph : un jeune homme décédé dans un accident de la route

- Ça s'est passé un 4 mars - 1831 - Abolition de la traite négrière en France

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le calme, malgré la tempête

À 840 km de nos côtes, Enawo se dirige vers Madagascar

La tempête tropicale modérée continue à tracer sa route vers le sud-sud-ouest. Enawo était située à 840 kilomètres des côtes réunionnaises à 4h20 ce matin. Elle est située par les points 13.3 Sud et 56.2 Est. Selon les prévisions de Météo France, le système devrait frapper Madagascar de plein fouet.

Les pluies ont manqué mais la chaleur était au rendez-vous - En février, la saison cyclonique a enfin démarré !

Selon le résumé climatologique mensuel de Météo France, le mois de février a été marqué par des températures élevées et un déficit des précipitations. Mais cette période signe aussi (et enfin) le début d'une "vraie saison cyclonique". En février, c'est la tempête tropicale Carlos qui a soulagé légèrement les nappes phréatiques de l'île.

34 manifestations au programme - Les femmes, célébrées jusqu'au 20 mars

Les collectivités, les associations et les institutions organisent jusqu'au 20 mars, 34 manifestations à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Les initiatives qui seront menées auront pour objectif de de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie privée, familiale et professionnelle.

Saint-Joseph - Un jeune homme décédé dans un accident de la route

Ce vendredi 3 mars 2017, une sortie de route mortelle s'est produite dans le secteur de Langevin à Saint-Joseph. Un jeune homme de 20 ans est décédé, indiquent nos confrères de linfo.re. Le conducteur aurait perdu le contrôle.

Ça s'est passé un 4 mars - 1831 - Abolition de la traite négrière en France

La période de l'esclavage a profondément marqué l'histoire de La Réunion, ce qui fait du 4 mars 1831 une date importante avec l'abolition de la traite négrière au sein de l'empire colonial français. Malgré cette ordonnance, le combat contre l'esclavage était pourtant loin d'être fini...

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le calme, malgré la tempête

Malgré la présence de la tempête Enawo, le temps reste au beau fixe ce samedi 4 mars 2017, selon les prévisions de Météo-France. Quelques nuages, très tôt le matin, se dissipent au fil des heures, pour laisser un ciel bleu sur le littoral. Quelques nuages se développement sur l'Est. Côté mercure, les températures s'annoncent bien chaudes, atteignant 33 degrés par endroits. Ci-après, le bulletin complet.