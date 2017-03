Depuis le mois d'octobre 2016, une nouvelle boutique solidaire a ouvert ses portes dans le quartier prioritaire de la Châtoire au Tampon. Inauguré le 1er mars 2017 par le maire, André Thien Ah Koon, ce projet, porté par l'association Les Mains du Sud vient compléter l'offre de services du quartier, tout en répondant à l'objectif d'occupation économique des bas d'immeubles.

Depuis le mois d'octobre 2016, une nouvelle boutique solidaire a ouvert ses portes dans le quartier prioritaire de la Châtoire au Tampon. Inauguré le 1er mars 2017 par le maire, André Thien Ah Koon, ce projet, porté par l'association Les Mains du Sud vient compléter l'offre de services du quartier, tout en répondant à l'objectif d'occupation économique des bas d'immeubles.

Au sein de cette boutique solidaire, l'association Les Mains du Sud, présidée par Céline De Oliveira, récupère des textiles grâce aux dons effectués par des particuliers et des entreprises. Ils sont ensuite valorisés, transformés, lavés et mis en vente à des prix rendus accessibles aux familles les plus modestes (à partir de 0,50 euros). Des services de couture et de repassage sont également proposés aux particuliers et aux professionnels.



Par ailleurs, l'association Les Mains du Sud met en place des actions de communication auprès de la population afin de les informer et de les sensibiliser sur le recyclage textile. Cela se traduit par des échanges directs auprès de chaque client. L'association souhaite aussi que des groupes scolaires viennent découvrir la boutique afin de sensibiliser les enfants sur le recyclage.

Avec l'ouverture de cette boutique solidaire, l'objectif premier est de permettre à des personnes en situation économique et professionnelle difficile de retrouver le chemin de l'emploi et d'obtenir une qualification. Il s'agit aussi d'augmenter le pouvoir d'achat et de générer du développement économique dans le quartier de la Châtoire par le biais de l'Economie Sociale et Solidaire.



cl/www.ipreunion.com