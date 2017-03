Malgré la présence de la tempête Enawo, le temps reste au beau fixe ce samedi 4 mars 2017, selon les prévisions de Météo-France. Quelques nuages, très tôt le matin, se dissipent au fil des heures, pour laisser un ciel bleu sur le littoral. Quelques nuages se développement sur l'Est. Côté mercure, les températures s'annoncent bien chaudes, atteignant 33 degrés par endroits. Ci-après, le bulletin complet.

Au petit matin, le ciel est toujours légèrement voilé par des nuages hauts et blancs, qui s'installent pour la journée.



Dans l'ensemble, le ciel est plutôt serein, débarrassé de nuages bas.



Seules sur les façades Nord-Est et Est, du Sud de la côte Sauvage au flanc Est du Volcan de Sainte-Rose à Saint-André ainsi que sur les contreforts proches, de la Plaine des Palmistes à la Forêt de Takamaka, les entrées d'air maritimes apportent leur lot de nuages et parfois de petites averses.



Toutefois, en cours de matinée, sur le littoral de Sainte-Rose, à Sainte-André, les nuages se fragmentent, et, commencent plutôt à se développer sur le relief.



Le littoral reste bien ensoleillé, même si le soleil y est parfois rendu opaque par ces nuages fins et hauts dans le ciel.



En début d'après-midi, les nuages morcelés se situent surtout sur le relief, et débordent sur le littoral Sud et Ouest en privilégiant les régions de La Possession, de le Port à Saint-Paul, ainsi que la région de l'Étang Salé, et celle du Tampon. D'ailleurs, quelques averses peuvent tomber de ci et delà, en privilégiant ces régions. Par endroits, même, ces averses peuvent être de bonne intensité surtout vers le Tampon ou Saint-Leu, et vers le Sud du Volcan.



Dans les Cirques, sur les hauts du Volcan, et sur les hauteurs les plus élevées, là aussi, le soleil est fidèle au rendez-vous.



En cours d'après-midi, le littoral se dégage bien partout, et le soleil revient en force, malgré toujours la présence de ces nuages élevés.



Les températures maximales atteignent 30 à 32°C sur la côte Est et 32 à 33°C sur le littoral Ouest (de 1°C à 2°C au dessus des normales), 25°à 26°C sur les pentes du Volcan, 20°C dans la Plaine des Palmistes, 27 à 28°C dans les Cirques (de 1°C à 2°C au dessus des normales).



Le vent de secteur Est est modéré à assez fort. Des rafales de secteur Est entre 40 et 50 km/h soufflent sur les côtes Nord, de Champ Borne à Saint-Denis, ainsi que sur le Sud de la côte Sauvage à Saint-Joseph. Sur le Nord-Ouest de l'île le long de la route du littoral jusqu'au Port, les rafales peuvent atteindre 50 à 60 km/h en matinée.



La mer est peu agitée à agitée. Petite houle de Sud-Ouest. Petite houle de Nord-Est.