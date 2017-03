Lors d'une conférence de presse, le jeudi 2 mars 2017, à Saint-Denis, l'Ordre des Experts-Comptables a présenté une meilleure façon d'analyser le marché économique qui nous entoure. Après la création de l'Observatoire Péï qui tentait de répondre à cette problématique, cet outil prend aujourd'hui une autre dimension, une version 2.0 avec l'intégration des analyses développées par l'outil statistique Statexpert.

Les données issues de l’Observatoire Péï sont toutes issues des déclarations des entreprises elles-mêmes, reflétant ainsi la situation économique à l’instant T. Aujourd’hui, grâce à Statexpert, l’échéance pour avoir les premières tendances est désormais de six à sept mois. Cette base de données permet donc de mesurer plus rapidement et d’analyser l’activité économique des TPE-PME et de suivre au mieux l’évolution d’indices comme le chiffre d’affaires, l’investissement ou l’emploi.

Cette conférence de presse a été également le théâtre de la présentation des douze nouveaux élus du Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables de la Réunion avec la mandature du nouveau président, Remy Amato. Un autre focus a été également apporté sur la place des jeunes Experts-Comptables à la Réunion dont les objectifs sont de former des réseaux ainsi que de mutualiser les connaissances et les moyens, grâce notamment à l’interprofessionnalité.

cl/www.ipreunion.com