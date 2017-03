Le 5 mars 1953, Joseph Staline, le dirigeant de l'URSS, meurt à l'âge de 74 ans. Le "petit père des peuples" est officiellement mort d'une hémorragie cérébrale mais encore aujourd'hui, un doute existe sur les véritables circonstances de son décès. L'annonce de sa mort fige alors le monde entier dans la stupeur, la désolation et un vague soulagement, démontrant ainsi l'importance de cet homme dans l'Histoire.

Tout commence le 28 février au soir lorsque Joseph Staline se réunit avec plusieurs membres du parti communiste dont Lavrenti Beria, chef de la police politique et Nikita Khroutchev. Au lendemain de cette réunion, les gardes du corps du dirigeant soviétique le retrouvent gisant au sol, vivant mais incapable d’articuler un seul mot.

Une longue agonie commence jusqu’au 5 mars, date où le "guide" s’éteint. Dès lors, de grandes suspicions planent autour de Béria qu’on dit responsable de sa mort afin de récupérer le pouvoir.

Quoi qu’il en soit, Béria est arrêté le 26 juin 1953, puis fusillé avec tous ses proches collaborateurs. Aujourd’hui, nous ne pouvons toujours pas savoir si Staline a été victime d’un complot ou s’il est mort naturellement, mais son trépas restera un évènement majeur de l’Histoire.

Fils d’un paysan géorgien, Staline participe à la révolution d’octobre 1917 auprès de Lenine et aide ainsi à la chute du dernier tsar de Russie, Nicolas II. Il monte rapidement les échelons du parti, en éliminant tous ses rivaux, pour finalement devenir le seul maître de l’URSS en 1928 jusqu'à sa mort.

Sa victoire aux côtés des Alliés contre l’Allemagne nazie renforce son prestige et lui permet d’imposer un régime communiste dans les Etats d’Europe centrale et orientale. Le concept d’"ennemi du peuple" rend possible la suppression des tous ses opposants, provoquant ainsi un véritable "culte de la personnalité" de la part des communistes du monde entier.

Son successeur, Nikita Khroutchev dénonce ses crimes et son despotisme, causant ainsi le début de la "déstalinisation".

cl/www.ipreunion.com