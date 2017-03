Voici les titres développés ce dimanche :



- Située à moins de 800 km de La Réunion, Enawo se renforce et devient forte tempête tropicale

- Perquisitions, démissions : poussé vers la sortie, François Fillon veut rester dans la course

- Les éléphants, ces grands insomniaques

- PHOTOS : une nuit d'émeute à Bobigny

- Ça s'est passé un 5 mars 1953 : Staline disparaît

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : chaleur et gouttes de pluie

Située à moins de 800 km de La Réunion, Enawo se renforce et devient forte tempête tropicale

Devenue forte tempête tropicale, Enawo stagne à 790 kilomètres au nord des côtes réunionnaises. À 4h37 ce matin, le système se situait par les points 13.8 Sud et 56.5 Est. Il devrait toujours se diriger vers Madagascar dans les prochains jours.

Perquisitions, démissions : poussé vers la sortie, François Fillon veut rester dans la course

Le parti Les Républicains a annoncé ce samedi 4 mars 2017 la convocation de son comité politique lundi, 24 heures en avance, "pour évaluer la situation", alors que son candidat François Fillon est de plus en plus poussé vers la sortie, mais veut rester dans la course à la présidentielle. Son manoir situé dans la Sarthe a été perquisitionné en fin de semaine. Pendant ce temps, Pénélope Fillon assure au "Journal du Dimanche" qu'elle accompagnera son mari "où qu'il aille". Une interview qui paraît le jour même du rassemblement des partisans de M. Fillon au Trocadéro à Paris

Les éléphants, ces grands insomniaques

Les éléphants africains en liberté dans la nature ne dorment en moyenne que deux heures par jour et restent régulièrement sans sommeil pendant près de 48 heures, ce qui fait d'eux les mammifères les plus insomniaques, selon une étude récente.

PHOTOS - Une nuit d'émeute à Bobigny

Après l'affaire Théo, jeune victime d'un viol présumé lors de son interpellation, les nuits d'émeutes se sont enchaînées en région parisienne. Geoffroy Van der Hasselt, photographe belge basé à Paris, est une jeune recrue de l'Agence France Presse. Un pigiste qui part en reportage, tôt le matin, tard le soir et le week-end. Pour les besoins de l'info, il a passé une nuit à Bobigny, en pleine émeute. Il raconte.

Ça s'est passé un 5 mars 1953 - Staline disparaît

Le 5 mars 1953, Joseph Staline, le dirigeant de l'URSS, meurt à l'âge de 74 ans. Le "petit père des peuples" est officiellement mort d'une hémorragie cérébrale mais encore aujourd'hui, un doute existe sur les véritables circonstances de son décès. L'annonce de sa mort fige alors le monde entier dans la stupeur, la désolation et un vague soulagement, démontrant ainsi l'importance de cet homme dans l'Histoire.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : chaleur et gouttes de pluie

Après une matinée plutôt ensoleillée sur l'ouest, la grisaille se généralise sur le département. Des précipitations sont attendues et c'est une atmosphère chaude et humide qui dominera ce dimanche 5 mars 2017. Dans la nuit, une détérioration pluvieuse est prévue.