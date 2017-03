Ce dimanche 5 mars 2017, "Band Cochon" a publié une capture d'écran montrant un coin de La Réunion via Google Earth. On y voit de larges pans de verdure, des maisons et une sorte de muraille...composée de déchets. Le collectif a joué sur l'humour en la comparant avec la Muraille de Chine.

Le parallèle pourrait être amusant. Faute de posséder une grande muraille à l'image de la Chine, La Réunion a la sienne en modèle réduit. Sauf que celle ci est composée non de pierre et de ciments, mais de déchets.

Cette capture a été faite via le dispositif Google Earth, qui permet d'avoir des images de la Terre vue du ciel.

Le collectif "Band Cochon" dénonce depuis 2011 les endroits transformés en dépôts d'ordures sauvages. Chacun a la possibilité des les signaler en envoyant une photo, qui sera ensuite publiée sur le site dédié.