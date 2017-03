Après l'affaire Théo, jeune victime d'un viol présumé lors de son interpellation, les nuits d'émeutes se sont enchaînées en région parisienne. Geoffroy Van der Hasselt, photographe belge basé à Paris, est une jeune recrue de l'Agence France Presse. Un pigiste qui part en reportage, tôt le matin, tard le soir et le week-end. Pour les besoins de l'info, il a passé une nuit à Bobigny, en pleine émeute. Il raconte, en mots et en photos.

"Je suis Belge, originaire de Bruxelles, à Paris depuis deux ans et pigiste pour l’AFP depuis un an.

Il y a déjà une grosse équipe de photographes staff au siège de l’agence, au moins quinze. Et un pigiste plus capé que moi. Je suis le dix-septième sur la liste, le plus jeune, et sans enfants. On fait donc souvent appel à moi pour les reportages tard le soir, tôt le matin, et le week-end.

Le foot n’a rien à voir avec les émeutes me direz-vous, mais justement, c’est un bon entraînement, pour être complet. Devenir photographe d’agence, ça veut dire pouvoir tout faire, et aller vite, comme dans un match de foot.

Je fonctionne à la commande, et quand on me donne un reportage ou un sujet à couvrir je me rends sur place. D’ordinaire je sais précisément où aller. Avec les manifestations qui tournent mal, c’est souvent moins simple. Il faut s’orienter, ça bouge souvent très vite..."

