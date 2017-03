Après une matinée plutôt ensoleillée sur l'ouest, la grisaille se généralise sur le département. Des précipitations sont attendues et c'est une atmosphère chaude et humide qui dominera ce dimanche 5 mars 2017. Dans la nuit, une détérioration pluvieuse est prévue.

Ce dimanche promet d'être ensoleillé ! Mais peut-être pas toute la journée. Le temps sera agréable une bonne partie de la matinée, surtout sur la région de l'Ouest. Du côté de l'est, depuis Sainte-Suzanne jusqu'au pourtour du volcan, les nuages sont plus nombreux et entraînent des ondées passagères.

Au fil des heures, la couverture nuageuse se développe davantage, engendrant une atmosphère humide et chaude. Elle se confirme au cours de l'après-midi avec des averses localement soutenues et une grisaille s'installant sur l'ensemble du relief.

Des précipitations sont attendues du Tampon à la Plaine des Cafres, ainsi que sur les hauts de Saint-Paul. Même topo pour l'est. Quelques débordements pourront visiter la Grande Chaloupe et la Possession. Dans la nuit de dimanche à lundi, la pluie se généralise.

Côté vent, les rafales de secteur est se renforcent nettement et atteignent 65 à 75 km/h de Champ Borne à Saint-Denis, ainsi que de Saint-Pierre jusqu'au Sud Sauvage. Un régime de brises domine sur les plages. La mer est agitée à forte avec une houle de Nord-Est qui a tendance à s'amplifier. Elle pourrait ainsi atteindre 2 mètres à 2,50 mètres sur la baie de la Possession et au Port Est.