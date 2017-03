Ce samedi 4 mars 2017, un souffle de fraîcheur venu de La Réunion a envahi l'émission musicale The Voice. Audrey, une jeune femme originaire de La Réunion, a livré une prestation époustouflante du titre "Just Can't Get Enough" de Depeche Mode. Le jury a été séduit !

Vivant depuis quelques années à Poitiers, Audrey est éducatrice de jeunes enfants. Elle est aussi chanteuse et a montré une partie de ses talents sur le plateau de The Voice ce samedi. Une prestation étonnante de fraîcheur, éventail à la main !