Le 6 mars 1980, Marguerite Yourcenar est élue à l'Académie française et devient ainsi la première femme à obtenir un fauteuil dans cette mythique institution, fondée en 1635, sous Louis XIII, par le cardinal de Richelieu. Il aura donc fallu plus de trois siècles avant que ne se produise cet évènement qui devrait ne pas en être un.

Enfin une femme parmi les Immortels ! Alors que l’Académie française était la dernière des cinq compagnies (l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques), l’élection de Marguerite Yourcenar a été un véritable tremblement de terre dans cet univers autrefois réservé aux hommes.

Le soutien de Jean d’Ormesson se trouvait ainsi aux antipodes de cette mentalité rétrograde, lui qui fut le premier à suggérer sa candidature "Un confrère m'a dit que je ne cherchais à faire entrer une femme à l'Académie que pour soigner ma propre publicité. Or je ne connaissais pas Marguerite Yourcenar, j'avais simplement lu ses livres et je les trouvais beaux. Je lui ai écrit, elle m'a répondu ne rien vouloir faire pour être candidate mais que, si ça marchait, elle ne refuserait pas. J'ai considéré que ça valait acceptation et j'ai commencé à faire campagne" se souvient le plus populaire des Académiciens encore en vie.

De son vrai nom Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour, l’écrivaine franco-belge est en avance sur son temps en assumant sa bisexualité, un thème récurrent dans son œuvre. C’est ainsi qu’en 1939, lorsque la guerre éclate, elle part pour les Etats-Unis afin de rejoindre sa compagne, Grace Frick.

Installée sur l’île des Monts Déserts, Yourcenar alterne longues périodes d’isolement et grands voyages qui nourrit son imagination. En 1951, la publication des " Mémoires d’Hadrian " rencontre son public, connaissant un succès au niveau mondial. La consécration arrive finalement avec son entrée à l’Académie française où elle siègera jusqu’à sa mort en 1987.

