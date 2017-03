Voici les titres développés ce lundi 6 mars 2017 :



- Le cyclone Enawo va traverser Madagascar du nord au sud

- Fillon exclut de se retirer. Juppé va faire une déclaration

- Fraude à la carte bancaire : toute banque est tenue au remboursement intégral

- Tout ce qu'il faut savoir avant de partir pour la Lune

- Ça s'est passé un 6 mars 1980 : Marguerite Yourcenar, première femme à l'Académie française

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : températures élevées et précipitations

Le cyclone Enawo va traverser Madagascar du nord au sud

À 4 heures ce lundi 7 mars 2017, Enawo se trouvait à 755 km au nord de La Réunion. Il continue de diriger vers l'ouest à 9 km/h menaçant directement Madagascar qui est déjà touchée par les pluies. Les alertes cycloniques ont été déclenchées dans plusieurs régions. Le météore va encore se renforcer et c'est au stade de cyclone intense qu'il devrait atteindre les terres malgaches ce mardi matin. Selon les prévisions de Météo France, il entrera dans la Grande île par la région d'Antalaha dans le nord et traversera ensuite le pays jusqu'au sud. Pour le moment Enawo génère des vents soufflant en moyenne à 160 km/h et à 195 km/h en rafales

Fillon exclut de se retirer. Juppé va faire une déclaration

François Fillon a exclu dimanche soir sur France 2 de retirer sa candidature à la présidentielle, affirmant que "personne ne peut aujourd'hui l'empêcher d'être candidat". A la question "Allez-vous retirer oui ou non votre candidature ?", le candidat de la droite a dit: "Ma réponse est non". Le journaliste insiste : "Jamais ?" François Fillon répond: "La réponse est non. Et surtout je ne vois pas de raison de le faire". Alain Juppé a annoncé qu'il allait faire une déclaration à la presse ce lundi

Fraude à la carte bancaire : toute banque est tenue au remboursement intégral

Que faire en cas de fraude à la carte bancaire ? Si vous êtes victime d'une telle situation, il convient d'agir au plus vite en faisant opposition et en adressant une demande de remboursement. Dans tous les cas, la banque est tenue de vous rembourser intégralement des sommes débitées ainsi que des frais éventuels. Pour éviter ce type de situation, des recommandations simples sont à observer, telles que le non achat en ligne via un réseau Wi-Fi public

Tout ce qu'il faut savoir avant de partir pour la Lune

Pas de vaccins ou de monnaie locale à prévoir mais plutôt des nausées et une tête bouffie sur leurs selfies à anticiper : les premiers "touristes" du voyage autour de la Lune que la société américaine SpaceX annonce pour fin 2018 vont tester un nouveau type de périple, plus que particulier.

Ça s'est passé un 6 mars 1980 : Marguerite Yourcenar, première femme à l'Académie française

Le 6 mars 1980, Marguerite Yourcenar est élue à l'Académie française et devient ainsi la première femme à obtenir un fauteuil dans cette mythique institution, fondée en 1635, sous Louis XIII, par le cardinal de Richelieu. Il aura donc fallu plus de trois siècles avant que ne se produise cet évènement qui devrait ne pas en être un.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : températures élevées et précipitations

Quelques précipitations sont attendues sur le département ce lundi 6 mars 2017. Il n'y a pas de grand changement par rapport à ce week-end : dans l'ouest, le soleil domine sur l'ouest, mais l'est est concerné par des averses passagères. 31 degrés maximum sont attendus à Trois Bassins, 29 sur Saint-Denis.