Que faire en cas de fraude à la carte bancaire ? Si vous êtes victime d'une telle situation, il convient d'agir au plus vite en faisant opposition et en adressant une demande de remboursement. Dans tous les cas, la banque est tenue de vous rembourser intégralement des sommes débitées ainsi que des frais éventuels. Pour éviter ce type de situation, des recommandations simples sont à observer, telles que le non achat en ligne via un réseau Wi-Fi public