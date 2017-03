"Je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle, je le confirme une bonne fois pour toutes" a indiqué Alain Juppé ce lundi 6 mars 2017 à Bordeaux. Il coupe ainsi court à toutes les spéculations alors que François Fillon a déclaré dimanche soir que "personne ne pourra l'empêcher d'être candidat"

"Je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle, je le confirme une bonne fois pour toutes" a indiqué Alain Juppé ce lundi 6 mars 2017 à Bordeaux. Il coupe ainsi court à toutes les spéculations alors que François Fillon a déclaré dimanche soir que "personne ne pourra l'empêcher d'être candidat"

Même s'il a "hésité" face aux requêtes, celui qui était dépeint comme le "plan B" à un éventuel retrait de François Fillon, a souligné "c'est trop tard", même, si "il n'est jamais trop tard pour la France". L'actuel candidat de droite a de toute façon exclut de se désister.

"C'est trop tard", dit Juppé qui renonce à être le plan B https://t.co/thvcS0w4SI — Le HuffPost (@LeHuffPost) 6 mars 2017

Il dit avoir renouvelé son soutien "à plusieurs reprises" à François Fillon. Mais "le déclenchement des investigations et son système de défense sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'un assassinat politique l'ont conduit dans une impasse" a exprimé le maire de Bordeaux.

Alain Juppé le redit : il ne sera pas le plan B de la droite et du centre https://t.co/1cdj1OtRlp pic.twitter.com/BJFvRQZpC7 — Libération (@libe) 6 mars 2017

"Le rassemblement au sein de la droite et du centre était mon objectif, je n'ai pas réussi. Aujourd'hui ce rassemblement est devenu plus difficile encore (...) Comme l'a montré la manifestation d'hier, le noyau des militants et des sympathisants LR s'est radicalisé" a-t-il ajouté.

Alain Juppé renonce pic.twitter.com/MKMTrVAgaz — JJ C (@jjclement37) 6 mars 2017

"Je remercie ceux qui m'ont critiqué et ont trouvé en moi le recours qu'ils recherchent... Mais c'est trop tard" a-t-il répété. "Je ne veux pas livrer mon honneur et la paix de ma famille en pâture aux démolisseurs de réputation".

L'intégralité de l'intervention d'Alain Juppé est à écouter ici :

Les principaux extraits de son discours sont à lire ici

Retrouvez les précendentes informations ici