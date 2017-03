François Fillon a exclu dimanche soir sur France 2 de retirer sa candidature à la présidentielle, affirmant que "personne ne peut aujourd'hui l'empêcher d'être candidat". A la question "Allez-vous retirer oui ou non votre candidature ?", le candidat de la droite a dit: "Ma réponse est non". Le journaliste insiste : "Jamais ?" François Fillon répond: "La réponse est non. Et surtout je ne vois pas de raison de le faire". Alain Juppé a annoncé qu'il allait faire une déclaration à la presse ce lundi

François Fillon a exclu dimanche soir sur France 2 de retirer sa candidature à la présidentielle, affirmant que "personne ne peut aujourd'hui l'empêcher d'être candidat". A la question "Allez-vous retirer oui ou non votre candidature ?", le candidat de la droite a dit: "Ma réponse est non". Le journaliste insiste : "Jamais ?" François Fillon répond: "La réponse est non. Et surtout je ne vois pas de raison de le faire". Alain Juppé a annoncé qu'il allait faire une déclaration à la presse ce lundi

"Je pense profondément que le retrait de cette candidature aboutit à une impasse politique pour la famille qui est la mienne, pour la droite et le centre", a-t-il insisté. "Personne n'a le pouvoir de m'obliger à retirer ma candidature. Ca ne veut pas dire que je ne discute pas, que je ne suis pas prêt à dialoguer mais c'est ma décision", a-t-il continué.

"Cette décision a été aujourd'hui confortée par ce rassemblement populaire dont tout le monde pensait qu'il serait un échec et qui a été une réussite", a-t-il affirmé en faisant allusion au meeting qu'il avait tenu moins de deux heures plus tôt sur la place du Trocadéro à Paris.

Sur le plateau de France 2 il a affirmé que cette réunion avait rassemblée "200 000 personnes". Ce chiffre déjà publiquement annoncé en meeting par Bruno Retailleau, coordonateur général de la campagne de François Fillon a fait ironiser les internautes. La place du Trocadéro ne peut accueillir que 50 000 personnes

Bruno Retailleau annonce 200.000 personnes au Trocadéro sur une place qui peut en accueillir environ 50.000 https://t.co/w4vQP1qz90 pic.twitter.com/k4ns1swbMI — Le Lab (@leLab_E1) 5 mars 2017

"Je ne suis pas autiste, je vois bien les difficultés (...) Je ne suis pas jusqu'au boutiste, pas enfermé dans une certitude mais il y a une chose que je constate c'est qu'il n'y a pas d’alternative", a-t-il encore affirmé.

Cette référence à l'autisme, maladie grave frappant des milliers de personnes, n'a pas du tout été appréciée. SOS Autisme, notamment, a posté sur son compte twitter "Je ne suis pas autiste,répète trois fois François Fillon au JT de France 2. Nous demandons des excuses et une rencontre.#Stop aux clichés"

Je ne suis pas autiste,répète trois fois François Fillon au JT de France 2. Nous demandons des excuses et une rencontre.#Stop aux clichés — SOS Autisme France (@SOSAutismeFR) 5 mars 2017

A l'égard d'une éventuelle candidature d'Alain Juppé, "je pense que toute candidature improvisée aujourd'hui à 50 jours de l'élection présidentielle, avec un projet qui ne serait pas un projet de rupture, pas un projet au fond radical comme celui que j'ai proposé, et qui a occassioné ma victoire à la primaire, je pense que toutes ces candidatures conduiront à un échec".

Immédiatement après le passage de François Fillon au journal de France 2 Alain Juppé a indiqué dans un tweet qu'il ferait une déclaration à la presse ce lundi à Bordeaux à 13h30 (heure de La Réunion).

Je ferai une déclaration à la presse demain à Bordeaux à 10h30. — Alain Juppé (@alainjuppe) 5 mars 2017

Pour leur part, Christian Estrosi, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ont demandé au candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, de le rencontrer lundi pour le convaincre d'une "sortie respectueuse" de la course, a annoncé dimanche soir à l'AFP M.Estrosi.

"Nous voulons être tous les trois des facteurs de cohésion. François Fillon défend un vrai projet d'alternance pour la France, mais il ne peut plus le porter lui-même", a déclaré le président LR de la région Paca, pour qui la rencontre avec M. Fillon doit avant tout permettre de "le faire sortir de manière respectueuse".

Sameid, le parti Les Républicains a annoncé la convocation de son comité politique lundi, 24 heures en avance, "pour évaluer la situation", alors que son candidat François Fillon est de plus en plus poussé vers la sortie, mais veut rester dans la course à la présidentielle.

Dans un communiqué publié en plein milieu d'un discours de François Fillon devant des soutiens de la société civile à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), LR a précisé que ce comité avait été convoqué par Bernard Accoyer, secrétaire général du parti, et Gérard Larcher, président du comité politique, tous deux très proches de l'ancien Premier ministre.

